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«Алсу до безобразия великолепна»: Жанна Мартиросян описала дружбу с певицей
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«Алсу до безобразия великолепна»: Жанна Мартиросян описала дружбу с певицей 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Супруга шоумена Гарика Мартиросяна нисколько не уступает ему в чувстве юмора. Жанна в свойственной ей шутливой манере написала о том, как тяжело ей уже долгое время дружить с известной певицей Алсу.
Жанна Мартиросян и певица Алсу дружны уже несколько лет. Они проводят много времени вместе на отдыхе. К примеру, в июле 2017 года обе женщины вместе с мужьями наслаждались отпуском в Италии. Алсу и Жанна нередко появляются вместе и на различных светских мероприятиях, стараясь во всем поддерживать друг друга. При этом Жанна славится прекрасным чувством юмора. Именно в шутливой форме она решила представить своим подписчикам новый клип Алсу «Не молчи».
«Очень тяжело дружить с красивой, талантливой, знаменитой, так ещё и младше тебя подругой, у которой один из лучших голосов России, а ещё, что хуже, талия и нос меньше твоего! Но я все годы нашей дружбы старательно и стойко переношу все ее плюсы, чтобы не показать свои минусы! Несмотря на это, не могу не сказать, что клип получился, к сожалению, очень ярким, песня однозначно хит этого года, Алсу в этом клипе до безобразия великолепна! Дорогая Алсу, не звони мне несколько месяцев, мне нужно время, чтобы пережить твой очередной триумф!» — написала супруга Мартиросяна. Поклонники Жанны, как обычно, восхитились ее чувством юмора. Они пожелали двум звездным леди сохранить дружбу на долгие годы.
«Чувство юмора потрясающее! Сказываются долгие годы совместной семейной жизни с великим юмористом. Берегите вашу дружбу!» «Ваша остроумие просто сногсшибательно, вам надо серьезно задуматься над писанием книг» «Алсу действительно очень эффектна в этом клипе. А Вы — чудесная подруга» «Класс! Как это здорово так шутить с подругой и быть понятой! Обожаю эти ощущения! У меня такое общение с сестрой»
Кстати, 8 Марта подруги Алсу и Жанна отмечали вместе. Женщины танцевали под песни Стаса Михайлова, потому что именно так, по мнению супруги Гарика Мартиросяна, должен заканчиваться Женский день.
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