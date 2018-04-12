Умная секс-кукла спасла своего изобретателя от развода

Жена испанского изобретателя Серги Сантоса (Sergi Santos) считает, что секс-робот с искусственным интеллектом, построенный ее мужем, будет полезен для решения семейных проблем. Об этом сообщает Huffington Post.

Супругу Сантоса Марицу Киссамитаки (Maritsa Kissamitaki) не беспокоит, что ее муж развлекается с секс-куклой. «Думаю, если в отношениях есть доверие и взаимное уважение, то появление куклы способно помочь», — говорит она. По ее словам, иногда люди совместимы во многих других вещах, но не в сексе. Она считает, что в таких случаях кукла — это выход.

Сантос утверждает, что нередко ему хочется заняться сексом, когда у его жены нет к этому желания. Он сумел убедить жену, что для удовлетворения его потребностей нужна секс-кукла. «Я сказал ей: „Послушай, секс разрушает столько отношений из-за отсутствия синхронности“, — рассказывает изобретатель. — Мне бы не хотелось вешать такое бремя на свой брак».

Сантос планирует построить секс-робота с мужской внешностью и опасается, что не проявит такого же великодушия, если им заинтересуется супруга. «Думаю, буду ревновать, если она будет использовать робота-мужчину», — признается он. По его словам, он подаст на развод, если выяснится, что игрушка нравится жене больше, чем он.

Кукла Саманта, которую разработал Сантос, способна реагировать на прикосновения и объятия, запоминает «партнеров» и выстраивает индивидуальную линию общения с каждым из них. Изобретатель продает своих секс-роботов по цене от 2834 долларов до семи тысяч долларов (175-432 тысячи рублей).

В 2017 году сообщалось, что изобретатель продемонстрировал Саманту на фестивале электронных искусств в австрийском Линце. Кукла не выдержала наплыва посетителей, которые к концу дня сломали у нее конечности.