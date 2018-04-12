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Свадьба — это те эмоции, которые запечатлены на этих кадрах
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Свадьба — это те эмоции, которые запечатлены на этих кадрах 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Каждая женщина с трепетом ждет дня, когда она облачится в прекрасное, пусть даже и скромное, свадебное платье, когда ее любимый мужчина сделает ей красивое предложение, когда все близкие люди соберутся вместе, чтобы стать свидетелями соединения двух любящих друг друга людей. В этот день все вокруг невесты должно быть идеальным, и обязательно в этот важный момент рядом должен быть хороший фотограф. Это действительно важно. Ведь потом, спустя многие годы, можно будет пересмотреть эти снимки и вспомнить, какие эмоции тогда испытывали будущий муж, жена, и вся семья. Кадры, представленные ниже — это очень эмоциональная свадебная подборка, которая показывает всю трепетность этого события. Свадьба — одно из главных и прекрасных событий в нашей жизни, которое просто невозможно забыть. Даже слезы на глаза навернулись… Такие моменты поймали фотографы.
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