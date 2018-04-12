Поздравляем! Хлои Кардашьян и Тристан Томпсон стали родителями

Первые слухи о беременности Хлои Кардашьян (33) появились в сентябре, но никто не воспринял их всерьез, ведь за несколько месяцев до этого в СМИ начали обсуждать положение сестры Хлои Кайли (20), а также беременность суррогатной матери Ким (37).

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И вот, сегодня стало известно, что Хлои и Тристан впервые стали родителями. TMZ сообщил, что у пары родилась дочка! Кстати, говорят, несмотря на скандал с изменой Тристана, спортсмен присутствовал на родах.

Напомним, роман Хлои с баскетболистом Тристаном Томпсоном вспыхнул в сентябре 2016-го (почти сразу после развода телезвезды с Ламарком Домом (38)). Пара с самого начала выставляла свои чувства напоказ: влюбленные постоянно держались за руки и целовались, не обращая внимания на папарацци.

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А вот беременность они решили скрывать. Свое положение Кардашьян подтвердила только в прошлом декабре, выложив фото округлившегося живота в Instagram.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/pozdravlyaem-hloi-kardashyan-i-tristan-tompson-stali-roditelyami/