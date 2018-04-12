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7 советов для тех, кто хочет стать опытным сексуальным партнером
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7 советов для тех, кто хочет стать опытным сексуальным партнером 

BroDude 48 минут назад
Фото: BroDude
Если тебя спросят, опытен ли ты в сексе, что ты ответишь? С большей вероятностью скажешь: «Да, конечно». Хотя кого ни спроси, большинство считает себя чуть ли не искусными порнозвездами. Кто-то действительно уверен в своих силах, другие просто побоятся признаться в своей неопытности. Но что делает человека по-настоящему сведущим в сексе? Существуют ли критерии, какая-либо оценка навыков? Оказывается, существует и состоит из многих пунктов. Но если ты будешь придерживаться хотя бы семи наших советов, то смело можешь называть себя опытным партнером.
1. Полностью погружайся в процесс
Ты можешь надевать маску, выходя в общество, общаясь и флиртуя с девушкой. Но в постели этому не должно быть места. Ты должен полностью раскрыться, быть собой, целиком отдаться эмоциям. Зачем? Девушки любят искренность; мужчин, которые не боятся проявлять эмоции во время секса. Главное, не переборщи и не начни издавать звуки раненой афалины. Любят ли девушки «глотать», и другие вопросы на тему секса
2. Будь синхронен со своей подругой
Ты должен чувствовать свою девушку, понимать, чего в данный момент жаждет ее тело. Видишь, что сейчас ей комфортно заниматься сексом медленно и нежно? Не взвинчивай темп до скорости кролика, которому вкололи бычий возбудитель. Если же занимаешься сексом с темпераментной дамой, то стоит увеличить темп. Главное, сделай так, чтобы вы оба двигались в такт для большего комфорта и во избежание травм.
3. Доверяй партнеру и думай о его комфорте
Все участники отметили, что одним из важнейших факторов хорошего секса для них является доверие и забота партнера. Ты не должен пользоваться девушкой как объектом для удовлетворения своего сексуального желания. Поинтересуйся, что бы она хотела попробовать; узнай, какая поза приносит ей наибольшее удовольствие. Доверяй и не бойся экспериментировать — в этом случае в глазах подруги ты станешь настоящим богом мира секса.
4. Умей слушать подругу и понимать ее желания
Порой во время секса достаточно одного прикосновения, одного движения, чтобы понять, как девушка реагирует на определенные действия с твоей стороны. Если она просит что-то изменить, то не гни свою линию, ведь постель — это то место, где должна царить гармония. Конечно же, если вы не увлекаетесь БДСМ — там действуют иные правила. Прислушивайся к своей подруге и чувствуй ее, чтобы вы оба сумели получить максимальное удовольствие от секса. Сексуальные фантазии женщин, о которых они молчат
5. Не бойся эмоций и говори о своих желаниях
Во время секса ты можешь быть импульсивным, чувственным, ведь в этот момент раскрывается истинная натура человека. Покажи девушке подлинные эмоции, не прячь их за ширмой мужественности. Также не бойся говорить о своих желаниях, экспериментируй, ведь новый опыт в постели всегда приятен и приветствуется. 6 постулатов о сексе, по которым живут женщины
6. Будь авантюристом и экспериментируй
Подруга хочет заняться сексом в раздевалке торгового центра? Почему бы и нет. Главное, выбирайте подходящий магазин, так как «Детский мир» — не самое лучшее место. Ты прочитал про БДСМ и решил прикупить некоторые «игрушки»? Скажи об этом своей девушке уже после того, как совершишь покупки — пусть это станет для нее сюрпризом. Сексуальная жизнь нуждается в том, чтобы в нее постоянно вносили изменения. Так пусть они будут позитивными, а секс не превратится для тебя в скучную рутину.
7. Работай над собой и своими недостатками
У каждого из нас есть недостатки, и опытный партнер понимает, что должен совершенствоваться и работать над собой. Научись доставлять удовольствие, а не только получать его: если девушка испытывает проблемы с оргазмом, то обратитесь к сексологу, поработайте над ее чувственностью; возможно, придется заняться собой. Если чувствуешь, что у тебя есть недостатки, над которыми надо работать, то не затягивай и займись этим вопросом. 5 правил для тех, кто ведет свободную сексуальную жизнь
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