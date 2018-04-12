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Анджелина Джоли просит детей шпионить за Брэдом Питтом
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Анджелина Джоли просит детей шпионить за Брэдом Питтом 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Трудная пора настала для Анджелины Джоли после расставания с Брэдом Питтом. Вроде бы и на свидания актриса уже ходит, но принять мысль о том, что ее супруг может делать то же самое с неменьшим удовольствием, Энджи все еще не может. По словам источников, недавняя новость о том, что у Брэда завязался роман с профессором Массачусетского технологического института Нэри Оксман, ударила по Анджелине еще сильнее, чем слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон. «Она абсолютно опустошена. Энджи всегда отличалась эмоциональностью и ревнивостью, к тому же Брэд пока так и не ушел из ее мыслей. Первым делом она нашла фотографии Нэри и попыталась сравнить себя с ней… Но, поскольку Оксман не имеет ничего общего с Голливудом, сравнение вышло не в пользу Анджелины: Нэри попросту другая. Блестящая интеллектуалка, вот кто она», — рассказал инсайдер.
Теперь каждый раз после того, как ее дети возвращаются домой после времени, проведенного с отцом, Джоли просит их рассказывать о том, что происходит «на той стороне». Впрочем, личная жизнь Питта и так постоянно освещается в новостях, поэтому Анджелина невольно становится ее свидетелем, даже если ей этого не хочется. «Ей было бы куда понятнее, если бы Брэд сошелся с другой актрисой. То, что он в итоге влюбился в Нэри и нашел с ней общий язык, свидетельствует лишь о том, как мало Энджи знала собственного мужа и как сильно была зациклена на самой себе», — добавил инсайдер.
А вот лучший друг Питта Джордж Клуни невероятно счастлив за него и надеется, что эти отношения помогут Брэду снова почувствовать вкус жизни. «Джордж на себе ощутил, что это значит — встречаться не просто с красивой, но еще и с невероятно умной женщиной, — рассказывает источник. — К тому же есть еще одна причина, по которой Клуни хочет, чтобы Брэд и Нэри были вместе: ведь тогда у Амаль появилась бы такая же высокоразвитая соратница, как она сама. И вчетвером в одной компании им точно было бы весело и интересно друг с другом. Анджелина недолюбливала почти всех друзей Брэда, что постоянно выливалось в одну большую проблему».
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