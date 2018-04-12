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Девушка потеряла память, и муж сыграл для нее вторую свадьбу
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Девушка потеряла память, и муж сыграл для нее вторую свадьбу 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Влюбленные еще со школьной скамьи Джереми и Джастис Стампер поженились 1 августа 2014 года. Но через 19 дней после свадьбы Джастис попала в серьезную автомобильную аварию. Она ехала на встречу к мужу, когда в нее врезалась другая машина. Девушка выжила, но получила многочисленные травмы.
По мере выздоровления Джастис призналась мужу: «Я не хочу, чтобы ты злился, но я не помню нашу свадьбу».
Тогда Джереми решил устроить вторую свадьбу, чтобы жена смогла всегда помнить самый главный день в их жизни. Он решил воспроизвести церемонию на том же месте, ровно в их первую годовщину. Джереми попросил друзей и родственников помочь сделать этот день еще более особенным, чем первый.
Но когда о его благородных планах узнали пользователи сети, они начали кампанию по сбору средств, чтобы вторая свадьба пары стала поистине незабываемой. Многие местные бизнесмены жертвовали молодоженам деньги. И вот в субботу, 1 августа, их мечта сбылась и они второй раз поженились.
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