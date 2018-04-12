Нелепые снимки с русских свадеб поставили иностранцев в тупик

В Сети иностранцы активно обсуждают нелепые и смешные фотографии, сделанные на русских свадьбах. Некоторые снимки «буквально сводят их с ума», пишут англоговорящие пользователи.

Разница менталитетов налицо: невесту, которая изображает Царевну-лягушку, они назвали «леди-Амуром», жениху с хитрым выражением лица присвоили прозвище «мистер Бин», а фото на фоне традиционного советского ковра напомнило им об Алладине.

Тем не менее иностранцы оценили нестандартность идей новобрачных и умение русских посмеяться над собой.

«Отличный способ удержать мужчину», «Это совершенно новый подход к „пути к сердцу человека через желудок“, „О, ничего себе … Но она выглядит великолепно. Напоминает мне Лагерту из „Викингов“ [сериал]“, „Это кухонная сцена в Терминаторе 2“, „Что-то говорит мне, что она контролирует эти отношения“, „Невеста такая красивая“, — написали зарубежные пользователи.

»Он забыл рассказать своей невесте, что он мерин», «Посмотрите на своего мужа, теперь на коня, снова на мужа, на коня. К сожалению, ваш муж не кентавр, но может пахнуть как он. Old Spice», — пошутили пользователи, увидев этот снимок.

Здесь иностранцев заинтересовали не столько ощипанные куры вместо традиционных голубей, которых «выпускают» в небо жених и невеста, сколько костюм плюща на женщине.

«Я не знаю, что меня больше удивляет. Куры или свадебное платье», «Хорошо, сырые куриные туши — это одно, но это платье потрясающе!», «Тут так все запутано», «Я слышал о свадебных букетах, но свадебные цыплята, это ново», — написали они.

«Извините, но я думаю, что очень неуважительно позировать с мертвыми цыплятами просто для удовольствия», — отметил один из комментаторов. Другой тут же ответил: «неужели? По отношению к кому? К курам? А как насчет людей, которые выходят замуж в Вегасе с помощью имитатора Элвиса?».

«Я хотел бы знать, как они придумали эту идею», «Этот арбуз на вид — такая вкуснятина», «Ну, это смешно», — написали в комментариях к этому снимку.

Образ «Царевны-лягушки» каждый русский человек узнал бы сразу. Но иностранцы дружно назвали девушку «леди-Амуром», а вся композиция в целом напомнила им фильм «Голодные игры».

Доверчивые зарубежные юзеры решили, что перед ними не результат фотомонтажа, а настоящий баннер. оповещающий, что недалеко отсюда празднуется свадьба.

Эта веселая парочка понравилась юзерам из Европы, они оценили чувство юмора невесты, которая, по их мнению, пародирует слона, нарисованного за спиной, только вместо арбуза у нее голова бойфренда.

«Фото отображает ее отличное чувство юмора», «Ха-ха, милая пара с отличным чувством юмора!», «Храбрый фотограф, который намекнул, что она похожа на слона», — написали они.

Жених с хитрецой в глазах покорил пользователей. Они сошлись на том, что он «удивительным образом похож на мистера Бина» из одноименного комедийного сериала, ну или на его младшего брата.

«Жених выбрал неподходящее время, чтобы убежать…», — пошутили в комментариях.

Следующие фотографии сбили с толку иностранцев, которые только подивились изобретательности новобрачных.

«Мне показалось, что на платье кровь», «Безмолвный жених с конским хвостом собирается отстрелить голову, держа пушку неправильно… ты следующая, мисс», «Она убила Билла?», «Бонни и Клайд ремейк», — написали в Сети.

Фотография на фоне ковра, который у этой пары явно ассоциируется с бабушкиной квартирой, иностранцам напомнила о Востоке и Алладине.