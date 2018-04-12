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38-летняя Виктория Боня полностью обнажилась в Монако
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38-летняя Виктория Боня полностью обнажилась в Монако
Passion.ru
47 минут назад
Женский форум
Фото:
Passion.ru
После расставания с гражданским мужем Алексом Смерфитом звезда «Дома-2»
Виктория Боня
заметно похорошела. Сегодня она опубликовала откровенное фото, которое сделала ее подруга в Монако.
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