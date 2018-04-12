Секс-игромания: 9 превосходных игр для постели 

«Да как это, мы же взрослые люди!» — возмутишься ты, вспоминая бесконечные игры в «Монополию». Нет, никто не предлагает переносить неинтересные занятия в постель. На первом месте тут стоит секс, и вот его всегда полезно разнообразить!
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https://www.cosmopolitan.com/sex-love/g3801/naughty-sex-games
1. Смена позиций
Секс в одной позе может быстро надоесть. Устройте соревнование для самих себя: сколько поз успеете перепробовать за один «забег»? Наверняка еще и откроете для себя много нового!
2. Думайте шире
Попробуйте «секс без секса» — делать все, но без собственно проникновения. Интересно, надолго ли вас хватит!
3. Точки
Выбери несколько точек на теле, загадай одну из них. При каждом неправильном ответе пусть целует тебя в то место, которое назвал. Честность или лукавство — решать тебе.
4. Шопинг
Сходите вместе в секс-шоп и за нижним бельем. В первом магазине можно втайне друг от друга выбрать подарки к ближайшему празднику, во втором — проверить, совпадают ли ваши вкусы в отношении белья, особенно твоего.
5. Пылинки
Возьми пушистую щетку для смахивания пыли с мебели (лучше новую!) и сделай ему легкий массаж.
6. Карты
Пусть каждая масть означает определенное действие. Например, червы — поцелуи, бубны — массаж, трефы — стимуляция, пики — оральный секс. Цифра или буква на карте — продолжительность действия. Будет минет с тузом пик длиться секунду или минуту — решите сами.
7. Семь минут
Поставь таймер на 7 секунд, запрись с ним в туалете, в большом шкафе или другом ограниченном пространстве и посмотри, сколько всего вы успеете за это время.
8. Маски
Подумайте, как занимались бы сексом ваши любимые литературные или киногерои. Войдите в образ и получите новые ощущения!
9. Зеркало
Один партнер повторяет действия второго с максимальной похожестью. Игра простая, но невероятно возбуждающая!
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