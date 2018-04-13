Что мужчины и женщины думают об оральном сексе

Фраза «И этими губами она потом будет моих детей целовать!» давно перешла в разряд анекдотов и потому как серьезный аргумент не выдвигается. Даже со стороны тех, кто и вправду неодобрительно относится к оральному сексу.

Однако опросы, проведенные разведчиками Passion.ru в соцсетях, показали, что оральный секс до сих пор многими мужчинами и женщинами всерьез не воспринимается и даже сексом не считается.

Но, что самое обидное, если нашим соотечественникам задать вопрос об оральном сексе, то 98% будут говорить о феллацио, то есть о ситуации, где задействованы женский рот и мужские гениталии. Оставшиеся пара процентов вспомнят, что вообще-то существует еще и куннилингус. И совсем-совсем никому не придет в голову, что по-настоящему оральный секс (то есть оральные ласки, доводящие до оргазма обоих партнеров) возможны только в позе «69» — этот сюжет даже не обсуждается. Так что на самом деле статью следовало бы назвать «Что думают мужчины и женщины о минете».

Считать ли его сексом?

Вы удивитесь, но мужчины в большинстве своем рассуждают, как Клинтон в эпоху скандала с Моникой Левински : если не было контакта половых органов, значит не было и секса.

Андрей, 39 лет

«Минет — это не секс. Это либо прелюдия, либо искусственное завершение, если женщина успела кончить во время обычного секса, а мужчина нет, то она может довести партнера до финала таким вот нехитрым способом».

Юрий, 36 лет

«Феллацио, извините, — это метод контрацепции. Через рот точно невозможно забеременеть. Поэтому надо сначала естественным образом довести женщину до оргазма, а потом она (в знак благодарности) доведет тебя — совершенно безопасным способом».

Женщины все-таки склонны считать оральный секс сексом. Хотя аргументы у них порой чисто филологические:

Анна, 29 лет

«Называется же "оральный секс" — значит секс. Какие могут быть разночтения?»

Ольга, 32 года

«Если мужчина проник в женщину, то не так важно, с какой стороны. Это уже секс».

Очевидно, что орального оргазма не существует. Однако для чего-то женщины практикуют минет? Какая им от него радость?

Снежана, 32

«Мне кажется, это удовольствие формата "смотри, как я умею". Такое самолюбование, стремление впечатлить мужчину».

Виталий, 35

«Думаю, оральный секс — это всегда некая уступка, а то и взятка со стороны женщины. Чистый альтруизм: она не получает удовольствия, но доставляет его».

Андрей, 39

«Женщина получает удовольствие от ощущения власти. Собственно, это единственная форма секса, где она доминирует».

Вот тут дорогая редакция немножко удивилась. Нам-то казалось, что большей популярностью пользуется противоположная версия: минет — это апофеоз женского унижения и мужской власти. Но, как вы скоро поймете, уже почти никто так не считает. Мнение, будто бы оральный секс есть форма унижения, несколько устарела. Хотя, конечно, встречается…

Диана, 39

«Для женщины это всегда жертва. Она делает это не для себя, а для мужчины».

Ольга, 32

«Не согласна категорически насчет жертвы! Если секс — это любовь, то женское удовольствие от орального секса — это такой животный восторг от того, что он внутри тебя. То, что называется "так бы и съела". Нам же не кажутся поцелуи жертвой? Вот феллацио — то же самое, только больше».

Этот вопрос оказался самым сложным. Понятно, что мужчина свой оргазм получит в любом случае — хоть от генитального секса, хоть от орального, хоть от анального. Но есть же какие-то специфические резоны, заставляющие их желать и выпрашивать у подруг именно оральных техник? Большинство мужчин, как выяснилось, любят оральный секс, но сами не понимают, почему. Даже у женщин на этот счет оказалось больше версий.

Олеся, 33

«Мне кажется, для мужчин это один из самых социально одобряемых способов доминирования. Он получает удовольствие не только на физиологическом уровне, но и морально — от того, что унизил женщину».

Ирина, 29

«Оральный секс — это символ полного принятия. А если уж женщина глотает сперму, мужчина может быть уверен, что это любовь».

Александра, 35

«При оральном сексе мужчине разрешено не пользоваться презервативом. Других бонусов я не вижу».

Марианна, 30

«Языком и губами можно исполнить больше всяких трюков, чем естественным образом. Когда я делаю минет, мой муж говорит, что я в совершенстве владею несколькими языками».

Последнюю версию считают рабочей многие мужчины:

Олег, 40

«Слышал, что тайские проститутки могут создавать вакуум-эффект вагиной… Но все остальные женщины способны на такой трюк только при оральном контакте».

Станислав, 38

«Ощущения при оральном и обычном сексе сильно разнятся. Обычный секс — это дежурное блюдо, чтобы сбросить напряжение. Оральный — это изыск для гурманов».

Виталий, 35 лет

«Оральный секс — это способ откосить. Переход мужчины в пассив. Когда эрекция есть, а шевелиться не хочется, тогда можно попросить девушку о минете».

Кстати, лень и усталость чаще других выступают в качестве веского аргумента, причем с обеих сторон:

Ира, 38

«Когда нам хочется близости, но сил ни на что нет, выручает оральный секс».