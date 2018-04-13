Эмили Ратаковски носит самодельное обручальное кольцо

Мировая знаменитость Эмили Ратаковски определенно может позволить себе самые дорогие авторские украшения от мировых брендов. Однако ее обручальное кольцо, символизирующее вечную любовь к супругу, не имеет никакого отношения к ювелирной индустрии.

Однозначно свадьба модели Эмили Ратаковски в феврале этого года стала настоящим сюрпризом для ее поклонников. Мало кто всерьез ожидал, что любительница фотографий в стиле ню, чьи достоинства неоднократно видел мир, свяжет себя узами брака. Впрочем, замужество не стало помехой для привычного образа жизни звезды, поскольку, по всей видимости, новоиспеченный муж нисколько не возражает против обнародования откровенных кадров. И тем невероятнее тот факт, что молодожены гордо носят самодельные кольца, делая их союз воистину романтичным и уникальным.

Звезда дала обширное интервью, рассказав о том, как получила предложение руки и сердца. А также поделилась историей создания своего самого дорогого украшения на пальце — обручального кольца. «Он сделал мне предложение в ресторане Minetta Tavern, и у него не было кольца. Он взял скрепку, которой был скреплен наш счет, и сделал из нее кольцо. Я считаю, это было очень романтично. А потом мы сделали себе настоящие кольца», — призналась Эмили, отметив, что под «настоящими кольцами» подразумевает самодельные украшения, которые они с Себастианом выплавили из унции золота, купленной в Чайна-тауне. Изумительно, но эти два символа любви пара сделала с помощью паяльной лампы в ювелирной мастерской прямо в ночь перед регистрацией брака.

Поклонники были растроганы такой историей и выразили свое бесконечное восхищение такому решению знаменитости, увидев в этом доказательство глубины чувств влюбленной пары. «По крайней мере, это действительно интересная история» «Ох, почему-то я нахожу это невероятно трогательным» «Подумать только, насколько они оригинальны. Сделать кольца самим — это так символично» «Может оно и не очень красиво, зато ценнее многих других»

Впрочем, неожиданное бракосочетание натолкнуло многих на мысль, что дело не только в сильных чувствах, но и в интересном положении Эмили. И на некоторых ее недавних выходах пользователи сети и в самом деле обнаружили очертания живота, тем самым положив начало слухам о беременности модели.