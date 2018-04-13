10 признаков, что он никогда на тебе не женится

Не секрет, что большинство юных и неопытных, да и опытных девушек хотят выйти замуж, и процент совпадений со стороны мужчин гораздо, гораздо меньше! Это объясняется простейшим фактором: мы самцы, мы свободолюбивы и полигамны по своей природе. В противовес генетической запрограммированности милых дам, где программа-максимум — создать крепкую ячейку с хорошим потомством и надежным защитником и добытчиком в одном лице.

Так как же распознать, что цели двух влюбленных одинаковы? То есть совпадают с ее желанием… Поскольку случаев с happy end в процентном соотношении меньше, то пойдем от обратного. Итак, как понять, что одной из основных целей его жизни не являются семейные узы с тобой?

Вы раз, два в неделю ходите в ресторан, кино, на прогулку в парк, и все это великолепие заканчивается безумным (ну или не очень) сексом. После чего он спокойно надевает штаны и ему срочно нужно ехать!

Он не расстраивается, если у тебя не получается с ним встретиться или ты отменяешь встречу, ведь у него есть еще пара вариантов на сегодняшний вечер.

Ты видишь в нем того самого и хочешь познакомить его с родителями, он находит кучу причин и дел, лишь бы отмазаться.

Он не интересуется твоими делами, успехами, целями и планами. Зачем? Ему это не интересно.

Твои проблемы ему интересны еще меньше, даже если ты намекаешь на помощь с его стороны, он прикинется дурачком, который понятия не имеет, о чем ты вообще говоришь.

Это то, что можно заметить в начале отношений. Что касается более длительных связей, то тут лучше зайти через главные ворота.

Он не хочет съезжаться и вообще избегает разговоров, которые могли бы подтвердить, что ваши отношения очень даже серьезные. Это говорит о том, что он не хочет переходить на новый уровень отношений и тем более у него в планах нет семьи.

У вас нет общего бюджета, и ты не знаешь, как он распоряжается своими деньгами. Не то чтобы мужчина должен отчитываться. Но если он готовится к созданию своей семьи, если видит в своей девушке будущую жену, то будет составлять какой-то бюджет и обсуждать расходы.

Он не делает больших совместных покупок и не хочет брать на себя хоть какую-то ответственность, быть чем-то должным тебе в случае чего.

Не плачет на свадьбах друзей от радости и переполняющего сердце счастья, а также не проявляет нежных чувств к чужим детям.

Говорит, что давно определился, но не делает предложения из-за миллиона проблем на работе, с деньгами, родителями, друзьями, друзьями друзей, и вообще сейчас високосный год!

Мужчина, который видит в тебе будущую жену, будет:

Рядом практически каждую свободную минуту. Ему не будет сложно каждый день ехать с другого конца города, чтобы проводить тебя с работы, а дом-то в паре остановок.

Часто без дела звонить и искренне интересоваться твоими делами и проблемами.

Поедет с тобой в Чугуевку к твоим родителям без шантажа и применения огнестрельного оружия.

Просит тебя остаться после секса на ночь, день, месяц, навсегда.

Знает всех твоих подруг, друзей и с большим, неподдельным интересом слушает историю о том, почему у Аньки не клеится с парнем.

Познакомит со своими друзьями. Это может показаться обычным делом для девушек. Но для мужчин это очень важный поступок. Не каждую девушку представляют своим друзьям, а тем более коллегам… И если ты узнаешь в процессе знакомства, что его друзья знают о тебе давно и довольно много, это говорит о том, что ты ему действительно важна и он настроен серьезно.

А самый главный и точный признак того, что он видит в тебе свою жену, если он встал на колено, протянул красивую коробочку с кольцом и задал самый банальный вопрос: «Ты выйдешь за меня?»