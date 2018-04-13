«Ну, наконец-то!»: Митя Фомин намекнул на серьезные отношения

Известный эстрадный певец Митя Фомин , кажется, нашел свою вторую половинку. Артист опубликовал в микроблоге серию снимков, на которых компанию ему составляет незнакомая даже его преданным фанатам женщина, и намекнул на серьезные отношения, процитировав Омара Хайяма

Российский певец, автор песен и продюсер тщательно скрывает свою личную жизнь. О его предыдущих женщинах известно очень мало и практически все на уровне слухов. Но сейчас артист смог порадовать своих поклонников, выложив в сеть несколько фотографий, сделанных в Объединенных Арабских Эмиратах, на которых он предстал не один. При этом музыкант решил подогреть интерес к публикации и процитировал слова персидского философа и поэта о любви. «Можно соблазнить мужчину, у которого есть жена. Можно соблазнить мужчину, у которого любовница. Но нельзя соблазнит мужчину у которого есть любимая женщина!»

Большинство поклонников Фомина, увидев эти кадры и прочитав подпись к публикации, пришло к единодушному мнению, что незнакомка в кадре и есть спутница жизни их кумира. Эти выводы сильно порадовали фанатов артиста, да так, что ему тут же стали говорить про свадьбу и детей. «Золотые слова! Счастье и любовь не в шаблонном институте брака да штампе в паспорте! Будьте счастливы и любимы на духовном уровне» «Ох… Охохошечки… Хо.. Хо… Вот так вот…» «Главное, чтобы женщина была любима с любимым мужчиной!» «А мы и не знали что ОНА существует! Всё мы в ваши игры не играем!» «Ну…Наконец-то!» «Детишек уже пора!» «Жду приглашения на… Торжество!» «Моё сердце разбито! Как же я старалась, так старалась! И что же — всё зря?» Впрочем, некоторые все же выразили и другое мнение. Они предположили, что женщина, запечатленная на снимках с Митей, в дальнейшем окажется «близкой подругой» или сестрой музыканта.

Кстати, некоторое время назад на одном из популярных ток-шоу Фомин признался в связи с замужней светской львицей.