«Что скажет мама?»: Анна Седокова стала секс-колумнистом

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снова задумалась о жизни. Женщина сделала для себя неутешительные выводы. Она считает, что в последнее время тратила силы не на то, что нужно, потому и результативность работы была не такой высокой, как хотелось бы. Певица решила примерить на себя новую роль — она начала писать о сексе для одного из журналов и надеется, что откровения на интимную тему понравятся читателям.

35-летняя Анна Седокова стала… секс-колумнистом и теперь пишет о половых отношениях. Но не все так радужно, как можно подумать. Несмотря на то, что у артистки трое детей и обширный опыт общения с мужчинами, ей не очень легко говорить на тему интима. Звезда уже сделала первую заметку в издании и опубликовала отрывок на своей странице в Инстаграме. Анна рассказала о важности прелюдии. Многим понравились откровения знаменитости. Она же решила рассказать о новой работе: «Выйти из зоны комфорта. Я столько об этом читала, но никогда не воспринимала это всерьез. Вся моя жизнь — это выход из этой зоны, но вот однажды, проснувшись утром, я поняла, что застыла. Словно остановилась на одном месте и все вокруг двигается, а я нет… Я прекратила писать, а это мне очень не нравится. Я потеряла навыки и перешла в лигу смотрителей, не создателей. Лига ждунов. Вот, сейчас настанет день и чудо случится. Не случилось».

Анна уточнила, что очередным выходом из зоны комфорта для нее является написание статей для сайта с новой аудиторией, которая относится к ней настороженно. Седокова отметила, что читатели не настроены к ней столь позитивно, как подписчики в Инстаграме, которым нравится ее творчество, потому сейчас она получает нелицеприятные отзывы, но считает негатив своеобразным вызовом: «Это и есть этот самый выход и моя задача писать лучше, смешнее. Вернуть свои навыки и практиковаться больше. Больше писать, больше смотреть, больше узнавать. Выходить из этой самой дурацкой зоны, которая почему-то меня приземлила… Писать на тему секса для меня вообще мега-сложно. Ведь что скажет мама, но мне кажется, что в 35 уже об этом поздно думать».

Исполнительница считает, что дочь у ее мамы получилась «нестандартная» и что-то «пошло не так», но, по ее словам, то ли еще будет. Фанаты отреагировали на слова Анны. Были и те, кто с насмешкой относится к ее «писательству»: «Ну, что сказать, Седокова, по всей вероятности, эксперт в сексе, раз трое детей от разных мужчин». «Да, есть что поведать общественности, дерзай». «Класс, обязательно буду тебя читать, мне интересно!»

«Мама троих детей, как не стыдно?» «Я с нетерпением жду ваших откровений на тему секса». «Мне нравится твоя активность и вера в себя!» «Смелый стиль, но тебе подходит!»

Седокова отмечает, что ей больше нравится размышлять и писать о любви, а не о сексе. Вместе с тем она признается, что не верит в то, что романтические отношения могут быть долгими и счастливыми, так как неудачный опыт сломал ее веру в большую и чистую любовь.