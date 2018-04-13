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В Воронеже в преддверии Красной горки намечается свадебный бум
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В Воронеже в преддверии Красной горки намечается свадебный бум 

Вести Воронеж 48 минут назад
В ближайшие дни свой брак готовятся зарегистрировать несколько сотен пар. В Воронеже — свадебный бум. Сегодня и завтра в регионе свой брак намерены зарегистрировать 320 пар, и почти 200 из них — в самом Воронеже. Это в разы больше, чем обычно. Причиной такой активности в ЗАГСах называют праздник Красной горки, который отмечают в следующее воскресенье после Пасхи. По православной традиции, играть свадьбу во время поста не рекомендуется. В этом году Красная горка отмечается 15 апреля. Больше всего заявлений будущие молодожены подали в Центральный и Советский ЗАГСы — в каждый около 40.
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