Саша Зверева откровенно рассказала о своем романе с продюсером

Экс-солистка группы «Демо» объяснила читателям в Инстаграме, почему ей пришлось отказаться от своего молодого человека и стать девушкой мужчины, который был старше ее на 13 лет.

По словам певицы, во время работы над песнями «Демо», когда ей было 18 лет, продюсер делал все, чтобы она рассталась со своим возлюбленным — парнем, который жил в Австралии. ОН специально писал песни, в которых был скрытый смысл.

"Например, песня «Я делаю вдох» была тонким двигателем к тому, чтобы я осознала, что любовь в режиме «ты видишь рассвет — я день провожаю» мне не очень подходила", — вспомнила звезда. В итоге девушка сдалась и начала бурный роман со своим продюсером.

Зверева отмечает, что мужчина заботился о ней и во всем контролировал, но любовь постепенно превратилась в страдание. Он многому научил юную девушку, но вместе с тем привил ей позицию жертвы и сделал излишне эмоциональной. Если вечером девушка пошла в клуб с подругами, дома ее ждал строгий выговор и даже рукоприкладство.

"В самый же первый раз, после подобного инцидента, когда я полетела от удара на пол, следовало остановить отношения…", — рассказал свою сложную историю Саша.