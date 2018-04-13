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Полина Диброва примерила корону
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Полина Диброва примерила корону 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Жена телеведущего Дмитрия Диброва опубликовала фото в короне и рассказала, как сделать каждый день счастливым и незабываемым.
По мнению женщины, своим фото она «дает читательницам установку» на то, что каждая девушка достойна быть королевой, но это чувство нужно взрастить внутри себя. «Глазки открываем и благодарим жизнь и любимого мужа за приятное пробуждение, в идеале ещё поцелуйчик и признаке в любви!» — посоветовала Полина.
Диброва также порекомендовала читательницам встать перед зеркалом и сделать себе комплимент, только после этого можно приступить к домашним обязанностям. Женщина отметила, что мир вокруг должен быть красивым, поэтому стоит обратить внимание на интересные, красивые вещи, которые будут поднимать настроение.
"С мужем мы спим под разными одеялами, на мой взгляд так легче выспаться. А ещё в комнате всегда открыто окно и свежий подмосковный воздух балует нас каждую ночь", — поделилась своими секретами счастливой семейной жизни Полина.
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