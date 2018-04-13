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Не узнать: звезда сериала «Династия» Хизер Локлир сильно
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Не узнать: звезда сериала «Династия» Хизер Локлир сильно 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Актриса злоупотребляла алкоголем и запрещенными веществами и теперь стесняется саму себя.
Пик карьеры Хизер пришелся на 80-е и 90-е именно потому многие из нас помнят красавицу-блондинку, ведь все смотрели сериал «Династия», где она играла Сэмми Джо, любовались на Аманду Вудворд в «Мелроуз Плейс».
Хизер могла стать большой звездой, если бы не неудачная личная жизнь. Актриса встречалась с Томом Крузом, затем вышла за барабанщика Томми Ли, развелась и стала женой гитариста рок-группы Bon Jovi Ричи Самбора от которого 4 октября 1997 года родила дочь Аву Элизабет. Но в 2006 году союз дал трещину, супруги подали на развод, а Ричи даже не дождавшись официального расторжения брака, стал встречаться с подругой актрисы Дениз Ричардс. По Локлир это сильно ударило. Она пристрастилась к алкоголю, наркотикам, а в 2008 году пыталась покончить с собой, после чего лежала в психиатрической клинике. Четыре года спустя Хизер повторила попытку и если бы не сестра, которая случайно обнаружила ее без сознания, то возможно, сейчас актрисы не было бы в живых.
Хизер времен «Династии»
Хизер вновь начала сниматься, когда в ее жизни появился бойфренд Крис Хейссер. Актриса выкладывала совместные фотографии с мужчиной в социальные сети и выглядела вполне счастливой. Но, это продолжалось не долго. В феврале этого года Локлир была арестована за избиение бойфренда и нападение на представителей закона. Полиции звезда заявила, что любимый мужчина пытался ее убить, однако сам Крис, которого актриса покусала за нос, опроверг ее слова. Причиной агрессии звезды вновь стали алкоголь и наркотики. Ее поместили в клинику. Крис не бросил свою подругу и стал навещать.
Пагубные пристрастия сказались не только на репутации и карьере Хизер, знаменитость сильно постарела.
Так Хизер выглядит сейчас
Дочь актрисы Ава  Актриса даже сама стесняется собственной внешности и все чаще выкладывает в социальные сети фотографии собачки, дочки, чем свои. О былой красоте Локлир напоминают только архивные снимки и ее дочь Ава, которая выросла копией своей мамы в молодости.
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