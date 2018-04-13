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Елена Ваенга намекнула поклонникам, что переживает страшные события в жизни
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Елена Ваенга намекнула поклонникам, что переживает страшные события в жизни 

Teleprogramma.pro 49 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Певица Елена Ваенга довольно активно ведет свой микроблог и почти ежедневно делится с поклонниками свежими фотографиями и своими размышлениями. В последнее время поклонники стали замечать, что певица все реже стала выкладывать снимки. Судя по всему, в ближайшее время Елена почти не будет вести страничку в социальной сети, так как в ее жизни происходят не самые приятные события.
Сегодня утром Ваенга выложила пост в микроблог, в котором дала понять поклонникам, что ей и ее близкому окружению пришлось столкнуться с бедой.
"Рассказывать не могу. Не хочу и не имею права, но беда (не из книжки и не из кино,) а именно страшная, жизненная коснулась и потрясла наш круг друзей и коллег. Самая страшная, которую можно представить. Потрясение, которое " микро"-изменило уже нашу жизнь. Мне кажется, я постарела на лет 10,15. Такие дни не забываются, я не могу любить весь мир. Я не Христос. Я люблю и верю в Бога, но теперь я испытываю панический страх перед ним, и мне надо с этим справляться, но его Волю я почувствовала на своей шкуре в очередной раз. Желаю всем не просто добра, а ума, благоразумия, воспитания, сострадания. Жизнь — это чудо, но бывают и страшные дни, вырывающие сердце и мозг из человеческого тела", — написала Ваенга.
Елена закрыла возможность комментировать ее пост, так как не хочет отвечать на лишние вопросы поклонников, а подписчики, в свою очередь, гадают, что случилось в жизни певицы.
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