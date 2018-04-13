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Горячая парочка: Венсан Кассель и Тина Кунаки отдыхают на пляже в Бразилии
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Горячая парочка: Венсан Кассель и Тина Кунаки отдыхают на пляже в Бразилии 

Журнал ОК! 39 минут назад
Венсан Касссель в интервью ОК! говорил, что считает себя человеком мира, и это действительно так. Актер вместе и его возлюбленная Тина Кунаки часто путешествуют. В марте они побывали в Москве, а затем вновь вернулись в Рио-де-Жанейро. На днях папарацци подловили парочку на пляже.
50-летний Венсан пытался покорить волну, а 21-летняя Тина бегала по пляжу, демонстрируя свою безупречную форму. К слову, юная модель даже без косметики выглядит превосходно.
Тина Кунаки
Венсан Кассель и Тина Кунаки
Тина Кунаки
Венсан Кассель
Тина Кунаки и Венсан Кассель
Тина Кунаки и Венсан Кассель
Напомним, Венсан и Тина познакомились на Ибице во время отпуска. В разговоре с журналистами модель призналась, что даже не догадывалась о творческой профессии своего возлюбленного. По словам девушки, она выросла на ферме и в детстве никогда не смотрела телевизор. В Сети то и дело ходили слухи, что пара раскололась. Однако вопреки разговорам, в отношениях актера и модели царит гармония.
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