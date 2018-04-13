Немецкий врач убил женщину наркотиком с собственного пениса

Немецкий врач выбрал удивительный способ убийства своей любовницы. Незадолго перед тем, как она решилась на оральный секс, мужчина посыпал свой половой член кокаином. Доктор Андреас Нидербихлер находится под следствием по обвинению в убийстве своей любовницы, которое произошло при использовании кокаина во время орального секса. Незадолго перед тем, как женщина доставила этому медику удовольствие, тот обработал свой половой член кокаином. Пока неясно, было ли убийство преднамеренным, поскольку доктора подозревают в трёх других подобных эпизодах, когда он наносил наркотик на свой половой член перед тем, как женщины проводили оральный секс. Впрочем, в тех случаях никаких осложнений для здоровья у представительниц прекрасного пола не возникло. Доктор Нидербихлер является известным пластическим хирургом, у него имеется практика в разных странах мира, и следователи полагают, что пострадавших может быть гораздо больше. Он был назначен главным врачом Harzer Clinic в Саксонии в 2016 году. При этом руководство клиники не подозревало о том, что доктор ведёт очень активную личную жизнь с помощью мобильных приложений для знакомств. Последней по счёту жертвой врача стала 38-летняя женщина, которая практиковала с доктором оральный секс 20 февраля. Вскоре после этого она потеряла сознание и упала прямо в его доме. Поскольку доктор жил на территории клиники, то пострадавшую быстро доставили в больницу, но по приезду туда она скончалась. Следствие показало, что врач использовал кокаин, не информировав об этом свою любовницу, поэтому его обвиняют пока что в непреднамеренном убийстве. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)