«Разговаривате по душам». Психологи о том, как спасти трудные отношения

Мариной Щербаковыми. Почему не стоит брать паузу в отношениях? Какую фразу ни в коем случае нельзя говорить партнеру? И как понять, что пора расставаться. «АиФ-Черноземье» поговорил о тонкостях любовных отношений с семейной парой психологов, основавшими собственный центр психологии и развития личности «Слон», Михаилом

Границы, правила и последствия

Ирина Евсюкова, «АиФ-Черноземье»: Вы уже несколько лет проводите психологические консультации с парами. Сложилось ли у вас мнение, какие отношения не работают?

Марина: Есть один интересный термин — галлюцинаторная реальность. Это образ мира, в котором мы живем. Его можно представить как прозрачную сферу. У вас есть эта сфера, она же есть у вашего партнера. Есть отношения, когда эти две сферы не прикасаются, они просто рядом. Второй вариант — когда эти два шарика сливаются в один. Третий — когда они соприкасаются частью граней и наслаиваются друг на друга. Самый эффективный и адекватный вариант — последний. В первом варианте у вас нет общего пространства, вам не за что зацепиться. Второй вариант — это созависимые отношения, в которых теряются личности людей. В третьем варианте и у вас, и у партнера есть свободное пространство, каждый остается собой, и вы вместе строите семью. Нужно помнить, что вы и партнер — это две разные личности со своими границами. Вы оба имеете право заявить, когда переходят ваши границы, и вы начинаете договариваться, как этого не делать. Это касается любых отношений — не только любовных, но и между родителями и детьми, друзьями, коллегами и так далее.

— Бывают отношения, когда один партнер явно подавляет друг друга. Работают ли они? Как слабому можно стать если не сильным, то хотя бы равным?

Михаил: Это вопрос вашего желания. Есть люди, которым комфортно на второй роли. Может быть, это с детства у них пошло. Если вам не нравится, что партнер вас подавляет, ограничивает, что-то не разрешает, это уже деструктивные отношения. Когда один ставит себя выше второго, диктует, как жить, манипулирует, это вопрос самооценки — насколько человек ценит и любит себя и почему он позволяет с собой так обращаться. Спросите себя, для чего вам эти отношения? Многие люди вступают в отношения не потому, что они реально этого хотят. Бывает, что давят родственники, друзья или собственные тревоги и страхи. Иногда люди сбегают в отношения от чего-либо. Например, от родителей. В любом случае, когда человек несознательно подходит к отношениям или использует их для решения своих проблем, они не работают. Если ты одинок, ты и, имея пару, можешь чувствовать себя одиноким. Ответьте себе на этот вопрос, зачем вы в этих отношениях, и обсудите это с партнером.

Марина: Важно, не только, для чего мне отношения, но и каких отношений я хочу. Мы часто придумываем себе идеалы, а потом разочаровываемся. К нам приходили люди на грани развода, мы начинали выяснять, чего они хотят от отношений, и учили пару договариваться. Когда ты начинаешь об этом говорить, учить, как ты хочешь, и учиться, как хочет партнер, начинают строиться отношения.

— Как корректно донести партнеру, что тебя что-то не устраивает?

Михаил: Сначала определите для себя — то, что происходит, ненормально, меня это не устраивает. Нельзя позволять обращаться с собой плохо. Часто бывает, что неприятные моменты мы начинаем воспринимать как норму. Например, у нас есть собака, но гуляю с ней только я.

Затем определите, как бы вам хотелось, чтобы все происходило. Составьте с мужем график выгула собаки или договоритесь, что гуляет тот, у кого есть время.

Важно четко понять последствия того, что будет, если неприятная ситуация продолжится. Обозначьте эти последствия партнеру и, главное, следуйте своим словам. Нельзя сказать: «Я не буду с тобой разговаривать!» — а потом все равно разговаривать. Нельзя сотрясать воздух — «Если что, я к маме!» — и никуда не уходить. Если вы решили для себя порвать отношения в случае измены, рвите их. Партнер должен понимать, что последствия будут.

Марина: Да, нельзя скатываться в сотрясание воздуха, но и манипулировать тоже не нужно. Пугать отъездом к маме по любому поводу — это манипуляция. Это не угроза, не попытка заставить его что-то сделать. Партнер имеет право знать, какие последствия несут его действия.

Михаил: Со временем пара привыкает к определенной модели общения. И эту модель нужно менять. Не выясняйте отношения, говорите по душам. И ни в коем случае не превращайте ссору в воспоминания о прошлых обидах.

«Ну я же говорила!»

— Каких вещей вообще не должно быть в отношениях?

Марина: Фразы «Ну я же говорила». Когда человек ошибается, он понимает, что ошибся, это неприятно осознавать. Особенно, если ему до этого говорили сделать обратное. Это неприятно, некомфортно, болезненно. Получается, что партнер себя ставит выше, а его принижает. Как только хочется сказать, закрывайте себе рот.

Еще одна негативная вещь — когда вы закрыли какую-то неприятную тему, а потом в разговоре ее припоминаете. Поднимать уже закрытую тему больше нельзя. Это неуважение и к партнеру, и к себе. У каждого есть свои «горячие» темы. Например, кто больше зарабатывает или какие у вас были прошлые отношение. Если у партнера что-то вызывает боль, не поднимайте эту тему.

А вот желание внешних атрибутов отношений — цветов, подарков, ужинов в ресторане — это нормально. За всем этим стоят эмоции. Он дарит мне цветы — он хочет меня порадовать, значит, я ему небезразлична. Смысл в желании видеть, что я дорога. Объясните партнеру, почему вам это важно.

Михаил: Не нужно надеяться, что партнер догадается, что вы хотите и что вам неприятно. Не ждите, что он сам заметит, оценит и не будет это делать. Также не думайте, что сразу все будет круто, и отношения построятся сами собой. В первый год влюбленность спадает, начинается притирка. Не бывает так, что партнер сразу понимает вас с полуслова. Это работа над коммуникацией, над понимаем друг друга.

— Некоторые люди готовы цепляться к своему партнеру по мелочам, а другие готовы терпеть даже серьезные обиды. Где найти грань? В каких ситуациях нужно начинать неприятный разговор, а когда стоит промолчать?

Михаил: Подумайте, что стоит за неприятными мелочами? Придирки могут быть с виду очень глупыми, но на самом деле важные. Например, ей хочется, что у нее тарелочки стояли по цветам и размерам. А партнер думает, что это бред, и ставит посуду, не глядя. Если твоему родному человеку это важно, почему не делать этого? Это же такая мелочь! Если мы хотим сохранить отношения, важно это учитывать.

Марина: В нормальных отношениях мой партнер мне всегда интересен, и я хочу понимать, что с ним происходит. Если он взрывается по какому-то поводу, вас должно волновать, что случилось. Вы же ожидаете, что ваши правила и интересы будут учитываться. Часто нам приходится учить партнеров интересоваться друг другом. Все отношения держаться на эмоциях, доверии, любопытстве друг к другу. Иногда надо даже заставлять себя интересоваться, как прошел его день, что и почему он читает. И так вы откроете его мир.

Михаил: Надо учиться принимать партнера таким, какой он есть. Если вам важен цвет тарелок, а ему важно, чтобы его полку, где царит хаос, никто не трогал, нужно учиться принять это и не спорить. Это его полка, его границы. Заводя неприятный разговор, подумайте, насколько вам важно этот момент обсудить и насколько партнеру комфортно его обсуждать именно сейчас.

«Практически всегда есть смысл спасать отношения»

— Иногда пары, чтобы спасти свои чувства, решают расстаться на время. Бывает даже, что девушка или парень специально бросают партнера, чтобы показать свою значимость в их жизни. Работает ли этот метод?

Михаил: Я не видел примеров успешных отношений, в которых было расставание на время.

Марина: Это похоже на сбегание друг от друга, а в отношениях важен диалог. Даже в сложных моментах, когда у нас что-то случилось, надо оставаться в контакте. С другой стороны, если вам нужно что-то переосмыслить, побыть с собой, это нормально. Но иногда для этого достаточно часа наедине с собой.

Михаил: Я знаю много примеров, когда люди решают побыть наедине с собой, но делают это в одном пространстве. У мужчины для этого есть «пещера» — гараж, своя комната, дом друга, компьютер — ему нужно туда уйти и какое-то время побыть. Женщины более социальные, они уходят к подругам и родственникам, чтобы поговорить. Давать друг другу время и пространство — это по-взрослому. Когда люди разъезжаются на время, это только добавляет тревог и переживаний. Это же фактически разрыв. Начинается ревность, беспокойство, а вдруг мы не сойдемся.

Марина: Бросая партнера на показ, можно все только разрушить. Это уже сфера фантазий. Я от него ухожу и мечтаю, как он все понимает, упадет на колени и докажет, как он меня любит. А если нет? Нужно понимать, что этого может и не случиться в реальности. Подумайте обо всех вариантах. Готовы ли вы рискнуть? Подумайте, что еще вы можете сделать, чтобы он понял, что то, что с вами происходит, неправильно.

Михаил: Это такой формат наказания. Я слабо верю, что можно построить отношения по методу кнута и пряника. В какой-то момент ваш партнер просто устанет и откажется от этой игры. За таким действием часто стоит ощущение незначимости. Вы думаете, что перестали быть для партнера чем-то важным, ощущаете дистанцию, которую хочется сократить. «Ты меня не замечаешь, а я исчезну, ты заметишь меня и вернешь».

— Есть какие-то признаки, что отношения рушатся, и их уже не спасти?

Марина: Практически всегда есть смысл спасать отношения. Если есть желание быть вместе, надо бороться за отношения. Но если есть ощущение точки, что вам не по пути с этим человеком, значит, надо расставаться. Если партнеру все равно, он игнорирует, отмахивается, говорит, что это у тебя проблемы, вероятность сохранить эти отношения очень низкая.

Михаил: Отношения — это всегда два человека. Представьте, что между вами есть какой-то путь друг к другу. Скажем, 20 шагов. Ваша задача — пройти десять, остановиться и дать своему партнеру пройти еще десять. Можно его поддерживать, подсказывать, проявлять близость, но нельзя пройти эти шаги за него и толкать его. Очень часто пары не сохраняют отношения, потому что второй партнер не идет. Отношения, в которых манипулируют, давят, долго не сохраняются. Если один партнер начинает работать над отношениями, второй тоже подтягивается. Если этого не происходит, это игра в одни ворота. Задумайтесь, насколько вы значимы для партнера и нужно ли вам это.