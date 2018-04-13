Татьяна Котова призналась, что посвящает песни женатому мужчине

Российская певица, актриса, телеведущая, обладательница титула «Мисс Россия 2006», бывшая солистка украинской женской поп-группы «ВИА Гра» Татьяна Котова поучаствовала в откровенной фотосессии для глянцевого журнала и поделилась подробностями своей личной жизни.

Сейчас певица отдыхает в солнечной Испании, но нашла время на встречу с журналистами. В интервью Татьяна призналась, что совсем недавно рассталась с любимым человеком и ее новая песня «Адьос» получилась очень символичной: «Прощай мой бывший, свой новый адрес я не скажу» — задорно поет Татьяна в припеве. По признанию певицы, когда она записывал песню, то оно не ожидала, что она придется кстати: «Каждая моя песня основана на реальных событиях, только они из будущего. Например, я записывала „Адьос“, пока была в отношениях. И вот песня вышла и каким-то странным образом… Ну вы поняли».

Татьяна Котова заявила, что сейчас ее сердце свободно, но оно не открыто для всех и каждого. Девушка считает, что достойна красивых ухаживаний. На вопрос, как мужчине добиться ее внимания певица отвечает: «Для начала можно прислать мне огромный букет пионов».

«Мое сердце сейчас свободно, но это не значит, что оно открыто всем и каждому».

Также бывшая солистка «ВИА Гры» в интервью журналу «Maxim» рассказала о том, что переступила через свои чувства к несвободному мужчине, но иногда жалеет об этом: «Человек был несвободен, и я понимала, что чье-то сердце будет разбито. А зачем мне это? С другой стороны. Как творческому человеку, мне нужен весь спектр эмоций. Наверное, поэтому я иногда пою ему песни. Жаль, он не знает об этом»

Татьяна всегда тщательно оберегает свою личную жизнь от камер и диктофонов. Неоднократно она подтверждала информацию о том, что периодически влюблялась, но при этом ни разу не торопилась с замужеством. Котова мечтает о большой и крепкой семье, поэтому ждет настоящую любовь: «У меня перед глазами достойный пример — мои родители, которые живут душа в душу много лет и до сих смотрят друг на друга влюбленными глазами. Именно поэтому я все еще пока на Третьем транспортном кольце, а не в обручальном… Мужчина может подарить женщине целое состояние, но ведь хочется-то гораздо большего — состояния любви. Конечно, как и любая женщина, я верю, что однажды проснусь вместе с любимым человеком в нашем доме и услышу детский смех», — расказала Татьяна в интервью для Wday.ru летом прощлого года.

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