В Перми разыскивают 22-летнюю девушку, которая пропала после тренировки

Родные и друзья разыскивают 22-летнюю Юлию Лыкову , которая пропала вечером 12 апреля.

Как рассказали её друзья, девушка вышла в 20.10 с тренировки из здания, расположенного по адресу улица Монастырская, 12/1, где она занималась танцами. И с тех пор не выходит на связь, не появилась она и на работе утром 13 апреля. Юлия не отвечает на звонки, не заходит на свои странички в соцсетях.

«Насколько нам известно Юля ни с кем не ссорилась. Раньше она никогда не пропадала», — сообщили знакомые девушки.

Родные уже обратились в полицию.

«Папа запросил распечатку звонков, на него оформлена симка на телефоне Юли», — добавили друзья пропавшей девушки.

Девушка была одета в бирюзовое пальто, серые штаны и розовую рубашку в полоску. С собой у неё был синий рюкзак.

Всех, кому что-то известно о месте нахождения Юлии Лыковой, просят писать сюда.