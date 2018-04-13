Ещё
В Перми разыскивают 22-летнюю девушку, которая пропала после тренировки
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Перми разыскивают 22-летнюю девушку, которая пропала после тренировки 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Родные и друзья разыскивают 22-летнюю Юлию Лыкову, которая пропала вечером 12 апреля.
Как рассказали её друзья, девушка вышла в 20.10 с тренировки из здания, расположенного по адресу улица Монастырская, 12/1, где она занималась танцами. И с тех пор не выходит на связь, не появилась она и на работе утром 13 апреля. Юлия не отвечает на звонки, не заходит на свои странички в соцсетях.
«Насколько нам известно Юля ни с кем не ссорилась. Раньше она никогда не пропадала», — сообщили знакомые девушки.
Родные уже обратились в полицию.
«Папа запросил распечатку звонков, на него оформлена симка на телефоне Юли», — добавили друзья пропавшей девушки.
Девушка была одета в бирюзовое пальто, серые штаны и розовую рубашку в полоску. С собой у неё был синий рюкзак.
Всех, кому что-то известно о месте нахождения Юлии Лыковой, просят писать сюда.
АиФ Пермь: последние новости
Две пермячки хотят попасть на обложку мужского эротического журнала В Прикамье семьи с первенцами будут получать ежемесячные и разовые выплаты Можно ли использовать маткапитал на детсад?
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова снялась голой на пляже153
Как немка стала африканкой с 19-м размером груди7
Толкалина показала идеальные ноги в необычном месте9
Кто из звезд сознательно не бреет подмышки2
Десять продуктов, которые помогут похудеть
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение