Пара не понимала странного поведения этого молодого парня. Но они не ожидали такого ответа! 

24-летний молодой человек, посмотрел в окно поезда, закричал:
«Папа, посмотри, деревья!»
Папа улыбнулся, а молодая пара, которая сидела рядом, с жалостью посмотрела на детское поведение 24-летнего парня.
Внезапно он снова воскликнул: «Папа, посмотри, облака бегут вместе с нами!»
Пара не удержалась и сказала пожилому мужчине: «Почему бы вам не отвезти своего сына к хорошему врачу?»
Старик улыбнулся и сказал: «Я так и сделал, и мы только возвращаемся из больницы, мой сын был слеп с рождения, а сегодня он впервые увидел мир!»
Думайте, прежде чем говорить!