Ещё
Пара не понимала странного поведения этого молодого парня. Но они не ожидали такого ответа!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пара не понимала странного поведения этого молодого парня. Но они не ожидали такого ответа! 

Карельские вести 1 час назад
24-летний молодой человек, посмотрел в окно поезда, закричал:
«Папа, посмотри, деревья!»
Папа улыбнулся, а молодая пара, которая сидела рядом, с жалостью посмотрела на детское поведение 24-летнего парня.
Внезапно он снова воскликнул: «Папа, посмотри, облака бегут вместе с нами!»
Пара не удержалась и сказала пожилому мужчине: «Почему бы вам не отвезти своего сына к хорошему врачу?»
Старик улыбнулся и сказал: «Я так и сделал, и мы только возвращаемся из больницы, мой сын был слеп с рождения, а сегодня он впервые увидел мир!»
Думайте, прежде чем говорить!
Карельские вести: последние новости
«Никогда не забуду!»: 8 откровений мужчин о лучшем оральном сексе в жизни Сколько секса нужно для счастья? Пансексуалы — представители новой сексуальной ориентации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова снялась голой на пляже153
Как немка стала африканкой с 19-м размером груди7
Толкалина показала идеальные ноги в необычном месте9
Кто из звезд сознательно не бреет подмышки2
Десять продуктов, которые помогут похудеть
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение