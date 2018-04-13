Пара не понимала странного поведения этого молодого парня. Но они не ожидали такого ответа!

24-летний молодой человек, посмотрел в окно поезда, закричал:

«Папа, посмотри, деревья!»

Папа улыбнулся, а молодая пара, которая сидела рядом, с жалостью посмотрела на детское поведение 24-летнего парня.

Внезапно он снова воскликнул: «Папа, посмотри, облака бегут вместе с нами!»

Пара не удержалась и сказала пожилому мужчине: «Почему бы вам не отвезти своего сына к хорошему врачу?»

Старик улыбнулся и сказал: «Я так и сделал, и мы только возвращаемся из больницы, мой сын был слеп с рождения, а сегодня он впервые увидел мир!»

Думайте, прежде чем говорить!