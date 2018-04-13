Ксения Бородина бросила Михаила Терехина ради нынешнего мужа

Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились летом 2015 года через три месяца после того, как поклонники узнали об их романе. Как позже выяснилось, Ксения была беременна, поэтому влюбленные решили поспешить со свадьбой, пока живот Бородиной не стал заметен.

Впрочем, поклонники все равно были удивлены тем, что Ксения, которая на тот момент лишь недавно рассталась со своим возлюбленным Михаилом Терехиным , так быстро встретила новую любовь и сразу вышла замуж. Некоторые даже предполагали, что Ксения и Курбан стали встречаться гораздо раньше, еще до того, как Бородина ушла от Терехина.

Недавно Омаров вспомнил о том, как познакомился с Ксенией и какую песню они слушали на первом свидании. «Я включил Ксюше этот трек в машине и ровно через год мы поженились. Еще и станцевали под него свадебный танец. Такая вот история», — поделился Омаров.

Внимательные поклонники сразу же смогли подсчитать сроки, которые Ксения и Курбан встречались и пришли к выводу, что Бородина завела отношения с будущим мужем за спиной у Михаила Терехина, с которым официально рассталась лишь в ноябре 2014 года. Своим неосторожным высказыванием Курбан подтвердил слухи о том, что Ксения изменяла своему бывшему возлюбленному.

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