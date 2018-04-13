Путешествие вдвоем: 6 главных проблем

Нельзя считать, что ты хорошо знаешь своего парня, пока вы не сделали вместе нескольких вещей: поругались, напились и попутешествовали. Последний пункт включает первые два, поэтому на нем и остановимся.

Ваш первый совместный отпуск может быть показательней, чем все время, проведенное вместе, до него. Решать, готова ли ты отправиться с этим парнем в путешествие, предстоит самой. Вот с какими проблемами вы можете столкнуться в первом совместном трипе и способы их решения.

1. Испытаете стресс от дороги

Путешествие — это весело, но дорога и организационные моменты могут немало потрепать нервы. В перелетах, долгих поездках на машине, выяснениях, как лучше добраться до места, легко потерять позитивный настрой и испортить настроение себе и окружающим. Чтобы преодолеть стресс в путешествии, эксперт по здоровью и отношениям Калеб Бэк предлагает смотреть на вещи в перспективе:

Вы в отпуске со своим партнером. Даже если что-то пойдет не так, оцените происходящее в общем. Сохраняйте спокойствие, и партнер будет питаться вашими положительными вибрациями так же сильно, как и когда вы проецируете стресс.

Что бы ни происходило, концентрируйся на предвкушении совместного отдыха, а не на раздражающих деталях.

2. Вам могут не нравиться одни и те же мероприятия

Я боюсь воды и предпочитаю любоваться морем с пляжа. Когда я впервые сказала о страхе своему парню, он не отнесся к этому серьезно, нарядил меня в спасательный жилет и повез кататься на катамаране. Все закончилось тем, что он решил погрузить меня в воду, и я впала в истерику. В итоге парень разочаровался в нашем морском путешествии, а мне было неловко, что я испортила нам отдых. Тебе не будет нравиться все, что любит партнер, и ожидать, что он разделит все твои идеи тоже не стоит. Как отмечает тревел-блогер Дженнифер Домбровски, совместное планирование — важная часть подготовки к путешествию:

Установление ожиданий того, что вы оба хотели бы видеть и делать в поездке, позволит избежать тех маленьких споров, которые могут разрушить ваш отдых.

«Компромисс» — вот ваше любимое слово для совместного отпуска.

3. Вы можете узнать, что не подходите друг другу

Совместное путешествие — лучший способ узнать, насколько вы подходите друг другу. Если вы вместе не очень давно, не исключены разочарования. Дженнифер Домбровски рекомендует выбрать для первой поездки короткое направление, например, просто выехать за город на выходные. В заграничных путешествиях вы столкнетесь со многими непривычными ситуациями и можете выявить друг в друге стороны, которые раньше не замечали. Ты не захочешь узнать, что вы не совместимы, посреди двухнедельной поездки по Европе.

4. Выясните, что у вас разные цели поездки

Если вы не стали заморачиваться над планированием путешествия, то можете столкнуться с тем, что ваши ожидания не совпадают. Он ехал за экстремальным отдыхом, собирался прыгать с парашютом и отправиться в поход на природу, а ты брала отпуск, чтобы отдохнуть от работы, погулять по музеям, ресторанам и расслабиться. Несовместимость ожиданий от путешествия может вызвать разочарование и отдалить вас. Не обязательно это значит, что вы не подходите друг другу, просто нужно было уделить больше внимания обсуждению своих планов.

5. Будете проводить слишком много времени вместе

Резкий переход от свиданий по пятницам и общих выходных к совместному проживанию 24/7 станет стрессом для тех, кто в отношениях недавно. Это вас очень сблизит, но, возможно даже слишком. Если не хотите надоесть друг другу раньше времени, старайтесь давать друг другу больше свободы. Вы не обязаны везде ходить вместе, хоть это и ваше общее путешествие. Разделяйтесь периодически и наслаждайтесь отпуском каждый по-своему.

6. Разочаруетесь из-за слишком больших ожиданий

Лучший совет для путешествия — снизь свои ожидания от поездки. Мне сложно не мечтать об идеальном отдыхе и не начать представлять, как все будет, задолго до отпуска. Но такой подход наверняка приведет к разочарованиям, тем более, что вас двое и не все зависит от тебя. Не становись заложницей собственных фантазий. Думай о совместном путешествии не только как о собственном отдыхе, но и как о способе укрепить и проверить ваши отношения.