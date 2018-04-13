Как разные знаки Зодиака ведут себя в постели

Овен

Овнам покровительствует Марс, а Марс — это страсть. Так что, по венам Овнов буквально струится желание. В постели они привыкли брать инициативу на себя, поэтому частенько становятся настоящими доминантами. Причем, это совершенно не зависит от пола: от партнера и женщины, и мужчины-Овны хотят полного и абсолютного подчинения. И да, Овнов нельзя заставлять ждать: они ужасно нетерпеливы, поэтому хотят всего и сразу — здесь и сейчас.

Идеальные партнеры: Весы и Стрелец

Телец

Полная противоположность Овну: нежные и чувственные, Тельцы нуждаются в долгих ласках и возбуждающих прикосновениях. Они неисправимые романтики, для которых любовь — не пустое слово. Тельцов не интересует секс ради секса, их покровительница, Венера, диктует им совсем другие правила игры. И они их радостно принимают. Главное, чтобы партнер не попытался оказать на них давления — это Тельцам не по душе. И торопиться тоже не надо: они поклонники медленного секса.

Идеальные партнеры: Рак и Козерог

Близнецы

Неутомимые любовники, Близнецы всегда готовы к экспериментам. С ними можно пробовать разные позы, секс-игрушки, а еще секс в неожиданных местах. Они относятся к сексу как к игре, стараясь ничего не принимать близко к сердцу. А еще Близнецы никогда не против «грязных» разговоров: слова имеют для них большое значение.

Идеальные партнеры: Телец и Водолей

Рак Раки — рабы своих эмоций. Ими управляет Луна, поэтому настроение «крабов» может меняться по сто раз за день (и за ночь тоже). С партнером им важно чувствовать себя в безопасности. Если им позволят раскрыться, они могут буквально угадывать желания любимого человека, сексуальные в том числе.

Идеальные партнеры: Рыбы и Телец

Лев Страсть и еще раз страсть. Вся жизнь для Льва — это спектакль, в котором он играет главную роль. Спальня — не исключение. Львы буквально зажигают своей энергией: партнеру остается только восхищаться (и подчиняться, что уж). Представители «огненного» знака хотят быть центром вселенной для человека, который находится рядом с ними. Им важно, чтобы их любили и ценили. Но сексуальные фантазии всегда приветствуются!

Идеальные партнеры: Скорпион и Овен

Дева

Девы — перфекционисты, которые уделяют огромное внимание деталям. Свечи, музыка, красивое белье — это все про них. Ну и да, они немного старомодны и не всегда готовы к смелым экспериментам. Зато, если партнер вызывает у них глубокие чувства, они сделают все для того, чтобы доставить ему удовольствие.

Идеальные партнеры: Козерог и Скорпион

Весы

Влюбиться в Весы — проще простого. Заставить Весы полюбить вас — вот это задача! Секс для них не стоит на первом месте: им гораздо важнее душевное единение. Впрочем, если с единением все сложилось, то и секс получится отличным — главное, не забыть про романтическую обстановку.

Идеальные партнеры: Овен и Телец

Скорпион

Представители этого знака умеют очаровывать и притягивать к себе. В спальне со Скорпионом может быть страшно… интересно! Скорпион всегда за эксперименты в стиле «50 оттенков серого»: БДСМ-игры им по душе. Не спешите отказываться: секс со Скорпионом запоминается надолго.

Идеальные партнеры: Лев и Дева

Стрелец

Стрельцы — настоящие искатели приключений, так что, секс на пляже — как раз по их части. Они неисправимые оптимисты и романтики, которым нравится приятно удивлять партнера. А еще они предельно честные ребята, поэтому с ними легко: что чувствуют, то и говорят, так что, никаких «угадаек». Стрелец вполне может просто сказать: «Давай займемся сексом». И вы не откажете, спорим?

Идеальные партнеры: Телец и Близнецы

Козерог

Козероги — мудрые прагматики. Они не будут заниматься сексом с тем, в ком не уверены. Для начала им нужно все хорошенько взвесить, а уж потом отправляться в спальню: спонтанность пусть остается Стрельцам. В постели они консервативны: все должно быть как в хорошем голливудском фильме — с вином и свечами.

Идеальные партнеры: Дева и Скорпион

Водолей

Для Водолеев важны слова и долгие ухаживания. Они ценят свою свободу и независимость, поэтому едва ли станут подчиняться и отказываться от своих принципов ради интересов партнера. Они не против свободных отношений, вот только не надо ничего им навязывать — они не оценят.

Идеальные партнеры: Скорпион и Близнецы

Рыбы

Мистические и загадочные, Рыбы мечтают (и это главное, чем они занимаются по жизни) о нежных и гармоничных отношениях. Им свойственно идеализировать партнера, наделяя его самыми невероятными качествами. Рыбы знают толк в искусстве соблазнять, но часто им лень расходовать на это слишком много сил. Идеальный секс для них — где-то не гране сна и реальности, например, ранним утром.

Идеальные партнеры: Рак и Скорпион