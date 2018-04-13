Чтоб «дорого-богато»: тайское ивент-агентство дает в аренду приданое на свадьбу

Не только русские любят, чтобы на свадьбе все было «дорого-богато». Тайцы тоже не хотят ударить в грязь лицом перед дорогими гостями, даже если денег на это самое «дорого-богато» у них нет. Но ушлые тайские бизнесмены нашли выход.

Источник: Oddity Central

В отличие от многих других стран, где приданое в дом должна принести невеста, в Таиланде наоборот: приданое — ответственность жениха. Оно считается некой благодарностью родителям невесты за хорошее воспитание дочери и доказательством того, что молодожены финансово готовы начать новую жизнь. Но, к сожалению, не у всех пар есть пачки наличных и золотые слитки, которыми можно похвастаться перед гостями на свадьбе. Тогда в дело вступает базирующееся в тайском городе Чиангмай ивент-агентство Romantiese. Оно дает в аренду молодоженам приданое.

Агентство спасает честь и достоинство молодой пары и дает им в аренду наличные, золото, машины и другие атрибуты богатой жизни. Например, чтобы похвастаться на свадьбе пачкой долларов и автомобилем Mercedes, пара должна заплатить 1100 долларов. Правда, ни гостям, ни самим молодоженам к деньгам приближаться на свадьбе нельзя, к ним можно прикасаться только сотрудникам агентства.

Владельцы агентства, муж и жена, рассказали, что на введение новой услуги их вдохновила собственная свадьба.

«Мы поженились пять лет назад и мечтали о том, чтобы у нас было золото и деньги на свадьбе, но мы не настолько богаты. Поэтому мы надеемся, что эта услуга поможет молодоженам оставить хорошие воспоминания об этом торжественном дне. Мы сделаем этот особенный день для пары идеальным».

За первые три месяца существования услуги ею воспользовались 12 пар.