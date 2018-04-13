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Папина дочка: Нюша опубликовала нежное фото с отцом
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Папина дочка: Нюша опубликовала нежное фото с отцом 

Журнал ОК! 2 часа назад
27-летняя Нюша не из тех, кто привык делиться с поклонниками своей личной жизнью. В ее Инстаграм преобладают фотографии с концертов, релизы клипов, эффектные селфи и лишь изредка появляются снимки с членами семьи. Сегодня певица впервые за долгое время опубликовала фото с отцом. Кадр она сопроводила трогательным постом.
Вокруг всегда суета, люди со своими убеждениями и предрассудками… они слабые, потому что не верят в чудеса… Спасибо, что научил верить.
Нюша с отцом
Нюша всегда прислушивается к мнению отца. Даже ее экс-возлюбленный Егор Крид во время одного из своих концертов назвал певицу «папиной дочкой» и намекнул на то, что именно ее отец помешал их отношениям. «На самом-то деле летели недели, тебе все твердили, что у него нету денег. Какая к чёрту любовь — мнение твоего папы сильнее», –исполнил артист Black Star.
Сейчас в жизни Нюши есть еще один мужчина, с мнением которого она считается — ее супруг Игорь Сивов. Влюбленные сыграли свадьбу в августе прошлого года. Пышное торжество на Мальдивах проходило в течение трех дней и его посетили многие российские и голливудские знаменитости.
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