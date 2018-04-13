Голая и мокрая: Пынзарь показала фото из воды

Поклонники восхитились фигурой звезды, в особенности ее грудью.

Во время недавнего прямого эфира в Stories из Турции Дашу спросили, почему ее формы стали пышнее, тогда звезда ответила, что, видимо, она чуть поправилась. Даже если это и так, то переживать девушке точно не стоит. Свежее фото фигуры Даши просто взорвало сеть, хотя сама Пынзарь хотела просто поболтать, а не свести с ума всех мужчин, заглянувших в ее аккаунт, и не вызвать зависть у женщин.

— Хоть я и Козерог и моя стихия — земля, я обожаю воду, могу час или полтора лежать в ванне — и утром и вечером, а вот муж любит душ. Все люди делятся на два типа: ванналюб и душелюб, — написала Пынзарь и призвала подписчиков к обсуждению.

Но заговорили в комментариях не только о любимых водных процедурах, но и о теле Даши, ведь свой пост она сопроводила весьма пикантной фотографией в воде.

В первую очередь внимание фанатов привлекла грудь девушки. Пынзарь никогда не скрывала, что формы у нее не свои.

— Я такой человек, что по жизни из себя ничего не строю, не выеживаюсь. И не пытаюсь казаться лучше, чем есть. Глупо кокетничать и хлопать глазами, говоря: «Знаете, грудь у меня настоящая, вот взяла и выросла». Сейчас я на эту операцию уже вряд ли бы решилась, но в 26 лет мне хотелось иметь пышный бюст. Все мужчины, которые говорят, что им нравится маленькая грудь, обманывают. Сергей, увидев результат операции, был в таком восторге, что не описать, — говорила Даша в интервью Wday.ru

Сейчас же поклонники звезды заметили, что ее грудь стала выглядеть чуть иначе, пышнее. Судя по всему, Даша тогда ответила честно, она и правда немного поправилась и, по мнению, мужской половины ее фолловеров, худеть ей точно не нужно.

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