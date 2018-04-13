Юрий Дудь впервые показал свою «зашуганную» жену

Известный телеведущий впервые появился на передачи вместе со своей «женой» Ольгой.

Создатель проекта «вДудь» Юрий Дудь стал героем первого выпуска YouTube-шоу GazLive, созданного лейблом Gazgolder. Василий Вакуленко , известный как Баста, задал журналисту вопросы, которые заранее присылали поклонники Юрия. Неожиданным сюрпризом, в том числе для самого Дудя стало появление на передаче его жены, которую от тщательно скрывает от широкой общественности.

Одним из самых «неудобных» вопросов Юрию стал: «Зачем ты прячешь свою жену?». Вопрос действительно интересный, ведь журналист всегда обходит стороной тему личной жизни, на светских мероприятиях появляется в одиночестве, а в его социальных сетях можно найти только фотографии аппетитных форм посторонних девушек. Все что известно о супруге Юрия — это то, что ее зовут Ольга, и то, что она родила мужу двоих детей. Дудь попытался оправдаться: «Я бы не сказал, что я ее прячу. Просто не люблю выкладывать фотографии семьи в Instagram. Считаю, что это ненужные сопли».

Баста также поинтересоваться, как Ольга относится к тому, что Юрий выкладывает фото подкаченных ягодиц других женщин и не стесняясь одаривает их лестными комментариями. Журналист заявил, что жену этот факт совсем не смущает: «Она реагирует как самая лучшая женщина на свете — спокойно. Если ты любишь человека, ты ему доверяешь».

Василий не унимался: «А давай спросим об этом саму Ольгу?». В этот момент на пороге студии робко появилась женщина, которая от смущения и неуверенности не могла и шагу вступить. По выражению лица Дудя, было понятно, что он мягко говоря в шоке. «Мне точно можно говорить? Юра», ты не против?», — промямлила невзрачная женщина и нерешительно присела на колени к своему якобы мужу. «Жена» Юрия произвела впечатление забитого, несчастного человека, который больше всего в жизни боится своего мужа. Дудь никак не прокомментировал произошедшее, только посмеялся со словами: «Вот молодцы! Это прям круто!».

На самом деле появление «жены Дудя» на передаче GazLive, не что иное, как розыгрыш Василия Вакуленко. «Зашуганная» женщина не является женой Юрия Дудя, это всего лишь приглашенная актриса, которой удалось ввести в заблуждение многих зрителей этой передачи.

Юрий свято чтит пословицу: «Семьей дорожить — счастливым быть», — и заявляет, что не собирается ни с кем делить свою любимую женщину.

Публикация от RAPNEWS (@rapnewspro)

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