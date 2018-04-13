5 признаков, что ваш партнер — эгоист в постели

В идеальном сексе из ромкомов партнеры долго наслаждаются друг другом, а затем в изнеможении падают на кровать после синхронного оргазма. В жизни, когда парень уже получил свою порцию удовольствия, для девушки секс еще даже не начинался. Или с продолжительностью все в порядке, но мужчина ведет себя настолько бестолково, что женщине проще имитировать оргазм, чтобы «это» скорее закончилось.

Может быть, каждый ваш секс заканчивается для вас неудовлетворенностью и разочарованием из-за неопытности партнера? Тогда завязывайте спать со школьниками, такая благотворительность плюсов к карме не добавит. Если с опытом у парня все в порядке, а на ваши прозрачные намеки он не реагирует, может, проблема в мужском эгоизме? Вы всегда можете сами определить, прилагает ли партнер усилия в постели. Вот несколько признаков, которые подскажут, что парень — эгоист в сексе.

1. Он пренебрегает прелюдией

Вот здесь многие девушки узнают своих мужчин. Женское тело скорее электрическая плита с долгим разогревом, которую можно включить и идти в магазин за продуктами, чем микроволновка. Об этом, кажется, знает уже каждый девственник. Но почему-то парни продолжают уделять прелюдии так мало внимания и времени. Особенно это касается длительных отношений. Прежде чем обвинять партнера в эгоизме, поговори с ним. Если уже жаловалась на то, что нужно больше прелюдии, а он реагировал положительно, но ничего не изменилось, парень либо не очень догадлив и сильно зажат, либо эгоистичен. Спроси, почему он игнорирует твои просьбы. Если мужчина признается в собственных комплексах или некомпетентности, значит готов решать вашу проблему. Когда он говорит: «Все прекрасно, я за», но ничего не делает — это явный эгоизм.

2. Ваше удовольствие не в приоритете

По словам секс-инструктора Ирен Фех, еще один красный флаг — когда партнер использует оргазм женщины как трофей для его самоутверждения. Он торопит твой оргазм, потому что сам факт того, что девушка удовлетворена, заставляет его думать лучше о своих способностях. И это независимо от того, было ли все достаточно хорошо и своевременно для тебя. Такой парень может оскорбиться, если ты заканчиваешь секс с вибратором или просто помогаешь себе, потому что он не участвовал в оргазме. Твоему удовольствию подобный эгоизм не очень способствует, ведь партнер сосредоточен лишь на собственных амбициях. Попробуй объяснить парню, что сам факт того, что девушка способна с ним испытывать оргазм, еще не делает его самцом.

3. Ищет оправдания, чтобы не отвечать взаимностью

Один из самых явных признаков того, что твой партнер думает только о себе — он получает ласки, но не отвечает на них взаимностью. Ждет, что его просьба об оральном сексе должна быть принята с энтузиазмом, а когда подходит время ответного хода, ищет причины быстрее завершить процесс. В сексе не случайно участвуют двое, и взаимность здесь важна не меньше, чем в отношениях. Если парень не заинтересован в том, чтобы тебе было приятно, стоит подумать о целесообразности вашего романа.

4. Не любит говорить о сексе

Иногда эгоизм легко спутать с застенчивостью. Если он увиливает от откровенных тем, ты списываешь это на стеснение. Но в постели он не слишком церемонится с твоими желаниями, когда после пары поцелуев кладет твою руку себе на член. Что мешает спросить, чего хочешь ты, или правильно среагировать на твои вербальные сигналы? Застенчивость? Не думаю.

5. Негативно воспринимает ваш отказ заняться сексом

Если он хочет секса, то твоя усталость, плохое настроение или нездоровье не являются преградой. Парень может пытаться вызвать чувство благодарности: дарить подарки, делать комплименты и упорно игнорировать твое состояние. В таком случае речь — не о любви, а о том, чтобы получить секс за хорошее отношение. Ты не должна вестись на этот бартер против своей воли. Еще одна попытка добиться секса — вызвать чувство вины. Оскорбиться, намекнуть на твою неполноценность, даже пригрозить изменой. Все это очень грязные эгоистичные методы, которые многое скажут о партнере. Ты всегда в праве признаться, что хочешь отдохнуть от секса, и не испытывать чувство вины при этом. По его реакции ты однозначно поймешь, эгоист рядом или любящий мужчина.