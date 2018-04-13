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Андрей Бурковский: «О женитьбе мы как-то не задумывались, так получилось»
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Андрей Бурковский: «О женитьбе мы как-то не задумывались, так получилось» 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Андрей Бурковский всего четыре года назад окончил Школу-студию МХАТ, но уже давно существует в нашей жизни. Наверное, виной тому его харизматичность и яркость созданных им образов на телевидении. Он обожает свою профессию, но семья для него — не меньшая любовь и одна из самых главных ценностей. Андрей и его жена Ольга сейчас воспитывают двоих детей — семилетнего Максима и четырехлетнюю Алису. Однако не все знают, что до начала романтических отношений будущие супруги целых шесть лет просто дружили.
«У нас была веселая молодость, поэтому и общая компания, у Оли был молодой человек, у меня тоже появлялись девушки. Я обо всем рассказывал Оле, у нас были очень искренние, доверительные отношения, а потом как-то так получилось…» — расказал Бурковский в интервью журналу «Атмосфера».
Грядущее отцовство стало для актера полной неожиданностью — тогда он учился на первом курсе ВУЗа. Но, по словам самого Андрея, для него эта неожиданность была приятной: «Об этом, как и о женитьбе, мы тоже как-то не задумывались, так получилось. Мы были рады. Кстати, появление детей в твоей жизни меняет все, по всем фронтам. Я в этом абсолютно уверен. Ты становишься другим человеком, что-то уходит на второй план, на третий. Дети — главное».
Полное интервью читайте в апрельском номере журнала «Атмосфера».
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