75-летняя бразильская актриса Сузана Виейра поражает своим моложавым видом

Сузана Виейра стала любимой актрисой для многих российских зрителей. Поклонники бразильских сериалов наблюдали за тем, как она с каждым разом успешно вживалась в новую роль. В детстве артистка хотела стать балериной, но потом заинтересовалась киноиндустрией. Теперь в ее копилке работа в таких сериалах, как «Секрет тропиканки», «Новая жертва», «Во имя любви», «Правила игры» и еще несколько десятков картин.

Сейчас Сузане 75 лет, но поклонники уверены, что для нее время остановилось. На новых снимках она поражает своим моложавым видом. Недавно актриса приняла участие в фотосессии. В кадре она позирует в ярком цветастом платье и демонстрирует женственную фигуру. Не так давно Виейра сделала каре и немного осветлила волосы. После преображения она стала выглядеть еще моложе и свежее.

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Несмотря на зрелый возраст, артистке продолжают оказывать внимание мужчины. За жизнью звезды следят 2, 4 миллиона пользователей Сети. От них она старается ничего не скрывать и часто публикует фото, на которых запечатлена без макияжа в домашней обстановке. «Ей правда 75?! Не верю, как можно так выглядеть!», «Она очень привлекательна и сексуальна. Женщина-мечта», «Какая красавица. И, кстати, в теле, что доказывает, что необязательно быть вешалкой, чтобы быть красивой», — комментируют ее снимки подписчики.

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Отметим, что личная жизнь Сузаны не менее насыщена, чем у ее героинь в сериалах. В 19 лет она впервые вышла замуж за режиссера Режига Кардозо. Ради семьи она оставила карьеру и вскоре родила сына Родригу. Однако спустя 11 лет актриса ушла от супруга. Вторым избранником звезды стал бизнесмен Карсон Гардиа Сабал, который был на двадцать лет ее моложе. Они прожили вместе 17 лет, но расстались, устав от ссор и недопонимания. В 2006 году на карнавале она познакомилась с третьим мужем полицейским Марсело Силву, но и эти отношения завершились разводом.