45-летний миллионер срочно ищет новую жену

Правда, претендентке придется подружиться с его детьми.

У российских девушек, мечтающих о роскошной жизни, появился шанс стать невестой самого настоящего миллионера. Правда, для этого придется сразиться со своими конкурентками. А еще — понравится его детям. А их у миллионера пять! Да и личная жизнь в прошлом у него более чем насыщенная — восемь бывших жен.

Не будем долго держать интригу: невесту для себя ищет Константин Щербинин. Он не самый медийный из миллионеров, но в его состоянии сомневаться не приходится — собственный бизнес, недвижимость в России и Америке… Правда, чтобы выйти за него замуж, нужно постараться и понравиться пяти его детям. А наблюдать за всем будут зрители телеканала «Ю» в шоу «Миллионер на выданье».

Бизнес-интересы Константина Щербинина не банальны: он зарабатывает деньги и на нефти, и на продюсировании молодых исполнителей. Так что избраннице может повести вдвойне, и на проекте она найдет не только любовь, но и человека, который поможет сделать талант своей работой. Да и сам миллионер еще достаточно молод — Константину 45 лет.

О нем пока мало что известно — миллионер увлекается искусством и отдыхает в компании российских и голливудских звезд. Ну и самые мужские увлечения — рыбалка, охота и «Формула-1». Осенью мужчина собирается приобрести собственный остров. Правда, чтобы добиться сердце Константина, придется выдержать немало испытаний.

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