Кто на самом деле должен содержать семью

Вместе или каждый за себя — как ни странно, но перед таким выбором встают многие даже женатые пары, и выбор этот совсем не очевиден.

Можно понять людей, которые только вступили в отношения и пока не готовы жить по принципу «все мое — твое». Хотя бы потому, что в этом нет надобности, ведь ни о каком совместном быте речи пока не идет. Но мне стало интересно, как много пар продолжают вести раздельный бюджет, находясь уже в той стадии отношений, когда их можно назвать семьей, и какие у них на это причины. Чтобы далеко не ходить, я задала этот вопрос на одной из страниц в социальной сети.

Лично для меня такая ситуация внутри более менее серьёзных отношений всегда казалась противоестественной. Как оказалось, с такой позицией согласны далеко не все мои знакомые пары, и на их примерах мы попробуем изложить основные причины, по которым люди делятся или не делятся «своими» деньгами с партнером.

Первая, самая печальная, но далеко не бессмысленная — создание для себя финансовой подушки безопасности.

Многие женщины не только предпочитают вести раздельный бюджет, но и откладывают из своей части денег определенную сумму «на черный день». Таким образом, в случае конфликта в семье или даже при желании развода, женщина не окажется в плену финансовой зависимости от мужчины, и хотя бы этот фактор не станет препятствием при желании отношения закончить. Насколько это оправдано, или, скорее, насколько оправданы такие отношения, в которых ты постоянно глядишь в форточку — большой вопрос. С другой стороны, количество женщин, которые не могут уйти от мужа или сожителя просто потому, что некуда и не на что (например, если женщина изначально была домохозяйкой или вышла в декрет), и годами страдают морально и физически, говорит о том, что подобная стратегия имеет место быть, и не только в таких тяжелых ситуациях.

До выхода в декрет зарабатывала столько же, сколько муж. А после начался ад. Он очень дотошный в этом плане, ведет таблицу расходов в excel. За каждую копейку ему нужны чеки и подробный отчет. Просто тихий ужас. Хочу скорее снова зарабатывать сама.

Во-вторых, выяснилось, что раздельный бюджет — не всегда то, чем кажется. Очень большое количество женщин назвало раздельным бюджетом ситуацию, когда все, что зарабатывает Она — идет на ее нужды, а все, что зарабатывает Он — на нужды всей семьи. Фактически, когда все свои деньги женщина тратит только на себя, и лишь по собственному желанию может вкладывать в какие-то другие расходы. Ожидаемо или нет, но инициатором такой внутрисемейной экономики в большинстве случаев оказались сами мужчины. У кого-то такой вариант ведения бюджета попросту сохранился с начальной стадии отношений, в некоторых случаях изначально бюджет был общим, и только впоследствии мужья предложили такой вариант развития событий. Во многих случаях срабатывает традиционное «жена дома, муж на работе», и мужчина принимает это не просто как должное, а обязательное условие настоящего брака, даже если жена имеет свой неплохой постоянный доход.

Говорит, что не будет чувствовать себя настоящим мужчиной, если не сможет полностью содержать семью с ног до головы. А я могу себя баловать. Конечно, я пытаюсь что-то вкладывать из своих денег, но чаще его это смущает. Зато от подарков он никогда не отказывается, и нам обоим это приятно.

Никогда у меня не было мужчины, способного покрывать все мои нужды. Поэтому сейчас мои деньги — мои, а мужа — общие. Пока всех все устраивает. Кстати, такой вариант он предложил первым.

Муж отдает зарплату мне, дальше я сама распоряжаюсь бюджетом каждый месяц. Ну а свою зарплату трачу на себя (но не только на красоту, конечно), или кладу на общий счет — на будущее.

Третий и, видимо, классический вариант раздельного бюджета выглядит так:

Какую-то сумму (чаще всего от 30 до 50 процентов заработной платы каждого) супруги вкладывают в «общак», а все, что остается, каждый тратит по своему усмотрению. Многие семьи имеют общий счет в банке с привязанными картами обоих, на который и переводятся «бытовые» деньги. Здесь срабатывает опять момент «удобности» — многие женщины заявили, что им неловко просить деньги на что-то у мужа, даже если он никогда не делает из этого проблему. Для партнеров это является еще одним уголком личного пространства, который им в той или иной мере необходим.

Ежемесячно каждый выделяет сумму в общий котел — еда, квартира, все такое. Остальное свое, но взаимовыручка всегда имеет место быть.

Четвертая категория семей — те, в которых основная финансовая нагрузка лежит на ком-то одном, и не так уж редко эта роль выпадает женщине. Чаще всего, такой вариант ведения бюджета выбирают в семьях, когда зарплата мужа меньше зарплаты жены. В таком случае меньшая зарплата каждый месяц выделяется на оплату счетов, закупку продуктов, развлечения или какие-то фиксированные траты (например, кредит), а деньги на остальное уходят из большей. Это, скорее, просто наиболее продуманный вариант ведения общего бюджета.

Все траты лежат на моей части бюджета — муж получает меньше, и за все всегда плачу я, кроме походов в ресторан и закупки продуктов (хотя тоже покупаю продукты, но не капитально).

И все-таки, зачем люди считают и делят деньги друг друга, являясь семьей?

К сожалению, невозможно не упомянуть самую иррациональную причину для ведения раздельного бюджета — банальные недоверие и желание собственничества. Тем не менее, нельзя однозначно сказать, что «нежелание делиться» противоречит чувству любви и счастливым отношениям. Во многих случаях причиной таких чувств являются гораздо более глубокие внутренние проблемы недоверяющего, с которыми порой сложно справиться даже рядом с любимым человеком.

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