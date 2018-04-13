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Билл Мюррей рассказал о своей эксцентричности
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Билл Мюррей рассказал о своей эксцентричности 

Клео.Ру 2 часа назад
Фото: Клео.Ру
Билл Мюррей (Bill Murray) считается эксцентричной знаменитостью. 67-летний актер признался, что он в курсе «мифологии», которая окружает его, но, по его словам, он для этого не прикладывал усилий.
Публикация от Bill Murray Pics (@billmurraypics)
11 Апр 2018 в 3:30 PDT  «Я не знаю, что с этим делать, — признается Билл в одном из интервью. — У меня нет никакого плана. Не то чтобы я, проснувшись поутру, думал: сегодня мне нужно поработать над своей мифологией».
Также актер вспомнил, как в 2014 году его привлекла обручившаяся пара, они делали фото на память, а актер вклинился, решив сняться с ними вместе. Билл отметил, что всего лишь хотел побыть рядом с влюбленными. «Это было так, что я случайно увидел двух людей, которые влюблены друг в друга, по-настоящему влюблены. И есть различие. Есть люди, которые собираются пожениться, и люди, которые действительно влюблены друг в друга. Те двое были влюблены. Было невероятно просто оказаться между ними». Билл признался, что при этом он не хотел нарушить их планы или переключить внимание на себя, пишет издание People.
Также Мюррей, у которого нет ни агента, ни адвоката, рассказал, что он использует особый номер для деловых звонков, есть у него и номер, который знают только дети и друзья. «Если у вас есть дети, вам придется писать сообщения, — сказал актер. — Они не отвечают на телефонные звонки, но отвечают на сообщения».
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