10 проверенных способов продлить секс 

Главное в сексе не продолжительность, а качество. Но лучше и то, и другое. Безжалостная статистика показывает, что средний половой акт без учета прелюдии длится всего около 5 минут, а многим хотелось бы больше. Вот несколько вариантов, как его продлить к взаимному удовольствию.
1. Тренируйтесь
Нет, правда! Если у вас все заканчивается быстро не из-за того, что у кого-то медицинские проблемы, всегда можно растянуть удовольствие. Представьте, что вы пошли в тренажерный зал, чтобы стать сильнее.
2. Возьмите игрушки
Да, это запрещенный прием, но все возможно, когда вы оба хотите получить оргазм. Если он близок к финишу, а ты еще нет, пусть немного отдохнет, пока ты поиграешь с вибратором. А потом продолжите с одной точки!
3. Больше времени на прелюдию
Возможно, сам секс она не продлит, зато ты будешь сильнее возбуждена.
4. Пусть он самоудовлетворится заранее
Звучит смешно, но факт: если он получит оргазм за час-два до секса, ему будет сложнее закончить все быстро. Физиология.
5. Повторите заход
Если первый раз прошел молниеносно, можно через несколько минут повторить, на второй — так быстро уже не получится.
6. Попробуйте новое
Если вы давно знакомы, в обычных позах все уже понятно и очевидно. А вот новые позиции и ощущения отвлекут его от забега к финишу.
7. Останови его
Когда он близок к оргазму, пусть оторвется от тебя и побудет на этом «плато». Можно повторить несколько раз.
8. Сожми основание пениса
Рукой или с помощью специального кольца. Это предотвратит эякуляцию. Только не действуй слишком жестко!
9. Пусть займется йогой
Или пилатесом, или делает упражнения Кегеля (мужчины это тоже могут!). С натренированными мышцами проще контролировать оргазм.
10. Возьмите плотные презервативы
Они не только защитят вас обоих от возможных инфекций, но и предотвратят слишком быструю эякуляцию.