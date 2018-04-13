Хочу дольше! 10 проверенных способов продлить секс

Главное в сексе не продолжительность, а качество. Но лучше и то, и другое. Безжалостная статистика показывает, что средний половой акт без учета прелюдии длится всего около 5 минут, а многим хотелось бы больше. Вот несколько вариантов, как его продлить к взаимному удовольствию.

18+

1. Тренируйтесь

Нет, правда! Если у вас все заканчивается быстро не из-за того, что у кого-то медицинские проблемы, всегда можно растянуть удовольствие. Представьте, что вы пошли в тренажерный зал, чтобы стать сильнее.

2. Возьмите игрушки

Да, это запрещенный прием, но все возможно, когда вы оба хотите получить оргазм. Если он близок к финишу, а ты еще нет, пусть немного отдохнет, пока ты поиграешь с вибратором. А потом продолжите с одной точки!

3. Больше времени на прелюдию

Возможно, сам секс она не продлит, зато ты будешь сильнее возбуждена.

4. Пусть он самоудовлетворится заранее

Звучит смешно, но факт: если он получит оргазм за час-два до секса, ему будет сложнее закончить все быстро. Физиология.

5. Повторите заход

Если первый раз прошел молниеносно, можно через несколько минут повторить, на второй — так быстро уже не получится.

6. Попробуйте новое

Если вы давно знакомы, в обычных позах все уже понятно и очевидно. А вот новые позиции и ощущения отвлекут его от забега к финишу.

7. Останови его Когда он близок к оргазму, пусть оторвется от тебя и побудет на этом «плато». Можно повторить несколько раз.

8. Сожми основание пениса

Рукой или с помощью специального кольца. Это предотвратит эякуляцию. Только не действуй слишком жестко!

9. Пусть займется йогой

Или пилатесом, или делает упражнения Кегеля (мужчины это тоже могут!). С натренированными мышцами проще контролировать оргазм.

10. Возьмите плотные презервативы

Они не только защитят вас обоих от возможных инфекций, но и предотвратят слишком быструю эякуляцию.

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