Хлоя Морец и Бруклин Бекхэм официально расстались

Пару дней назад Бруклин Бекхэм (Brooklyn) был запечатлен фотографами в страстном поцелуе с моделью Лекси Вуд. Фанаты сразу же задались вопросом, где же Хлоя Морец (Chloe)?

Оказывается, еще несколько недель назад Хлоя дала папарацци понять, что они с Бруклином окончательно расстались. марта актрису поймали на улицах Лос-Анджелеса во время похода в кино с другом. Как утверждают таблоиды, девушка выглядела очень грустной: низко опущенная голова, черные очки и темный дождевик. Но только сейчас поклонники парочки заметили, что уже здесь у Хлои на пальце нет кольца с инициалами Бруклина — «B». Они купили эти кольца еще в декабре года и до этих пор никогда не снимали.

После появившейся в социальных сетях фотографии Бруклина с моделью Хлоя выложила песню Cardi «Be» («Будь осторожна»). Эта песня, как вы уже, наверное, догадались, повествует о расставании.