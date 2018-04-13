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Хлоя Морец и Бруклин Бекхэм официально расстались
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Хлоя Морец и Бруклин Бекхэм официально расстались 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Пару дней назад Бруклин Бекхэм (Brooklyn) был запечатлен фотографами в страстном поцелуе с моделью Лекси Вуд. Фанаты сразу же задались вопросом, где же Хлоя Морец (Chloe)?
Оказывается, еще несколько недель назад Хлоя дала папарацци понять, что они с Бруклином окончательно расстались. марта актрису поймали на улицах Лос-Анджелеса во время похода в кино с другом. Как утверждают таблоиды, девушка выглядела очень грустной: низко опущенная голова, черные очки и темный дождевик. Но только сейчас поклонники парочки заметили, что уже здесь у Хлои на пальце нет кольца с инициалами Бруклина — «B». Они купили эти кольца еще в декабре года и до этих пор никогда не снимали.
После появившейся в социальных сетях фотографии Бруклина с моделью Хлоя выложила песню Cardi «Be» («Будь осторожна»). Эта песня, как вы уже, наверное, догадались, повествует о расставании.
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