«Захоти меня!»: 10 откровений мужчин об их предпочтениях в сексе

Когда просишь кого-то рассказать о своих предпочтениях в сексе, важно помнить, что все люди разные и универсального рецепта нет. Но все же можно найти некоторые правила, подходящие большинству. Вот как мужчины ответили на вопрос, о чем из их физиологии стоит знать женщинам.

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«У пениса нет кнопки включения. Он не может вставать по заказу! И если у парня нет эрекции, это не значит, что он болен или ты ему не нравишься. А если случилась эрекция, то совсем не потому, что он посмотрел вон на ту девушку», — Вадим, 30 лет.

«Моя личная эрекция связана с эмоциональным состоянием. Иногда ничего не получается, потому что у меня в голове нерешенная проблема или я просто устал. Мы, мужчины, не машины для секса, мы не делаем этого по команде. А порой и вообще отказываемся», — Денис, 34 года.

«Если мы не на одной волне, ничего не получится. Нет, я не имею в виду мгновенную любовь до гроба. Я очень страстный любовник, мне нравится доставлять удовольствие, и с ее стороны тоже должна быть приязнь. Секс для меня на 80% состоит из эмоций и лишь на 20% — из физических ощущений», — Алексей, 27 лет.

«Девушки, если вы встречаетесь с мужчиной, у которого проблемы с эрекцией, не валите все на себя. Есть столько факторов, влияющих на это, что вы тут вообще ни при чем. Поговорите с ним, найдите проблему и вместе решите ее», — Борис, 28 лет.

«Нам тоже нравится чувствовать себя желанными! Большинство женщин этого просто не понимает. Я привык, что они проявляю свою страсть неявно, но все же легкие поцелуи в щеку не равны полноценному приглашению к сексу», — Дмитрий, 40 лет.

«После оргазма головка пениса примерно на полминуты становится ну очень чувствительной, и можно сделать ощущения еще более сильными, если касаться ее в этот период», — Максим, 30 лет.

«Не буду говорить за всех, но меня раздражают вопли и громкие стоны, как в порно», — Леонид, 35 лет.

«Мужчинам нравится чувствовать себя сексуальными и желанными. Прочтите это тысячу раз, пожалуйста», — Олег, 29 лет.

«Не прекращайте движения, почувствовав приближающийся оргазм. Особенно в оральном сексе», — Никита, 34 года.

«Мошонка — ну очень чувствительное место!» — Андрей, 32 года.

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