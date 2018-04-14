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Фото: Кристен Стюарт и Стелла Максвелл вместе появились на публике на фоне слухов о расставании
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Фото: Кристен Стюарт и Стелла Максвелл вместе появились на публике на фоне слухов о расставании 

Попкорн News 55 минут назад
Фото: Попкорн News
О расставании Кристен Стюарт и Стеллы Максвелл западные таблоиды сообщают с завидной регулярностью. Однако девушки раз за разом опровергают все слухи, но не публичными заявлениями, а своими появлениями вместе на свиданиях.
На днях Стелла и Кристен были замечены на прогулке по Лос-Анджелесу. До этого девушки пообедали в ресторане, а затем решили пройтись под палящим калифорнийским солнцем. Поклонники оценили надпись на футболке актрисы: «Мое другое тело в магазине», которая намекает на то, что Стюарт безразлично относится к мнению окружающих по поводу ее внешности. В повседневной жизни Кристен носит только свободную и удобную ей одежду, а наряжается лишь для светских приемов.
попкорнnews
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