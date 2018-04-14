Что посмотреть на выходных: 8 лучших фильмов про свадьбу

Свадьба — одно из самых запоминающихся и важных событий жизни! Но событие это не только радостное, но и хлопотное и, чтобы всё прошло прекрасно, нужно потратить немало усилий для приготовления и организации этого мероприятия. Наша подборка из 8 картин расскажет, насколько по— разному может сложиться это торжество. Что посмотреть на выходных: 8 лучших фильмов про свадьбуСвадебная вечеринка (2013)

доктора превращается в полный хаос. Перестрелки, гангстеры, террористы,

спасение мира и, даже, борьба с аэрофобией в самолёте Барбры Стрейзанд

вот не полный перечень событий фильма. Но кончится всё должно, конечно,

свадьбой их, любящих друг друга, детей.

Прекрасный актёрский состав и незамысловатый сюжет наполнили эту замечательную

комедию весёлым и лёгким юмором.

Свадебный переполох (2000)

Мэри Фиоре (Дженифер Лопес) работает организатором

свадеб. Это занимает у неё всё свободное время и не оставляет шансов на устройство личной жизни.

Однажды, при необычных обстоятельствах, она знакомиться со Стивом (Мэтью

Макконнахи), проводит с ним прекрасный вечер и влюбляется в него. А на следующий день у неё появляется богатая клиентка и, как выясняется позже,

невеста её любимого Стива.

Безумная свадьба (2014)

В семье нотариуса Клода Верней (Кристиан

Клавье) 4 дочери. Три из них вышли замуж за араба, еврея и китайца. Клод и его жена достаточно консервативны и не испытывают радости от выбора дочерей,

поэтому они возлагают большие надежды на младшую дочь и надеются, что, хотя бы она, выйдет замуж за католика.

Но избранник младшей дочери оказывается… африканец, да, и его родители

не в восторге от светлокожей невесты.

Горько (2013)

Молодожёны Наташа (Юлия Александрова) и Рома ( Егор Корешков ) из в Геленжика

готовятся к свадьбе.

Но, не сойдясь во мнении с родителями, где и как нужно справлять свадьбу, жених

решают устроить два торжества в один день — сначала отпраздновать с родителями

в ресторане, а потом с друзьями на берегу.

Конечно, без накладок и курьёзов это не обойдётся!

Очень смешная и весёлая комедия!

Большая свадьба (2013)

Дайан Китон , Аманда Сайфрид, Кэтрин Хайгл рассказывает о том, как Алехандро (Бэн Барнс) и Мисси (Аманда Сайфрид) готовятся к свадьбе. На свадьбу собираются все родные и близкие пары. Мама Мисси не в восторге от выбора дочери, а у Алехандро аж три мамы — Мадонна — биологическая, Элли —

приёмная, вырастившая его, и Биби — последняя жена его приёмного отца Дона.

Мадонна, истинная католичка из Колумбии, не приемлет разводов, поэтому Элли и Дон должны притвориться женатыми. Как и любая свадьба,

торжество будет полно весёлых поворотов, курьёзных ситуаций, любви и смеха.

Репортаж со свадьбы (2012) Этот испанский фильм ужасов для любителей

пощекотать нервы. Картина снята в стиле документального репортажа со свадьбы. Во время прекрасной свадьбы Клары и Колдо, неожиданно становится плохо

нескольким гостям. Они начинают нападать на других и, в итоге, самое важное

торжество в жизни Колдо и Клары превращается в сражение за жизнь.

Моя большая греческая свадьба (2012) Романтическая комедия была номинирована на премию

"Оскар" в 2002 году за лучший оригинальный сценарий. Тула — гречанка, со всей своей большой семьёй живёт в Чикаго. Её отец мечтает

найти Туле прекрасного грека в мужья, но Тула влюбляется в американца Иэна. Нелегко будет Иэну добиваться руки Тулы и знакомиться с традициями греческой

культуры. Очень весёлая и романтическая комедия. Война невест (2009) Американская комедия, в главных ролях с Энн Хэтэуй

Кейт Хадсон . Лучшие подруги с детства мечтали отпраздновать свадьбу именно в июне, и именно

в отеле «Плаза»! Так складывается, что обе подруги получили предложение руки и сердца в одно

время и они, довольные и счастливые, бегут забивать даты свадьбы с организаторами в отеле «Плаза». Но роковая ошибка секретарши

оборачивается огромной проблемой — в июне свободна только одна дата! Многолетняя

дружба подруг становится под большой угрозой.

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