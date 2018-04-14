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Доигрались: к чему приводит любовь без правил
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Доигрались: к чему приводит любовь без правил 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Любовь без правил понятие романтизированное. Какая она, эта любовь? Это свободные отношения? Это отсутствие любых обязательств перед друг другом? Или, как в фильмах, только секс и страсть без всего лишнего? По большому счету все догадки имеют место быть. Главный вопрос в том, сколько проживет такая любовь? И есть ли у нее шансы стать чем-то более серьезным?
Доктор, она будет жить?
У любви много понятий. Но мы будем говорить про любовь между двумя людьми, которые строят отношения и вместе проходят все их этапы. В таком контексте любовь — это труд. Да, это не романтичные поцелуи на лавочке у подъезда. Любовь и отношения — это сложный и обоюдный труд. Вы принимаете друг друга, ищете компромиссы и вместе переживаете разные ситуации. В любви без правил этого нет. В ней есть эмоции, огонь страсти, спонтанность и любовная авантюра. А это история не про реальные и длительные отношения. Точнее, про них, но на какой-то из первых стадий, когда вы еще мечтательны и наивны в вопросах любви. Отношения обрастают правилами, ограничениями и установленными соглашениями между партнерами. Просто потому, что это необходимо людям. Подсознательно любому человеку нужна гарантия того, что рядом тот, на кого можно положиться. Нужна уверенность, что твои границы никто не нарушит. Только тогда любви можно поставить диагноз: жить будет!
Доктор, сколько ей осталось?
Яркие эмоции, никаких ограничений, и все как в песне «Бьет по глазам адреналин». Вы ничего не запрещаете друг другу и просто отдаетесь всепоглощающей страсти. Бывает ли такое еще где-нибудь, кроме девичьих фантазий и красивых фильмов? Да, бывает. А есть ли у таких отношений будущее? Как долго они проживут?
Существует несколько возможных сценариев. Первый вариант: вы оба поймете, что уже перешли на другой уровень и хотите чего-то большего, может быть, даже семью. И здесь либо вы начнете двигаться в эту сторону вместе, либо поймете, что вдвоем у вас это уже не выйдет, и разойдетесь. Второй вариант: один из вас захочет крепких и серьезных отношений, а другой так и останется на стадии инфантильной страсти.
Любовь без правил во многом утрированная и надуманная история. У каждого человека есть свои принципы, ожидания и правила. Даже если ты уверена, что ничего подобного нет, это самообман.
В чистом виде любви без правил не бывает. Все потому, что подсознательно ты все равно выстраиваешь ожидания, что-то разрешаешь партнеру и себе, а что-то — нет. А это значит, что правила все-таки есть, только ты себе в этом не признаешься.
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Текст: Ольга Турбина
Фото: Shutterstock/VOSTOCK
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