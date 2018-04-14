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«Глаз не отвести!»: Вера Брежнева снялась для модного глянца в необычной одежде
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«Глаз не отвести!»: Вера Брежнева снялась для модного глянца в необычной одежде 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
36-летняя певица Вера Брежнева не только добрая и отзывчивая внутри, но и прекрасная снаружи. Поэтому никого не удивило, что именно она украсила обложку майского выпуска модного глянцевого журнала.
Вера Брежнева снялась для модного глянца в необычной фотосессии. Для съемок она надела яркие дождевики, которые соблазнительно подчеркивали красивую фигуру звезды. Впрочем, такой атрибут не помешает ни одной девушке, ведь и во время дождя хочется выглядеть красиво и эффектно. «Новый номер. Новая я», — кратко написала Вера на своей страничке в Инстаграме.
На Брежневу подписаны уже 9,3 миллиона фолловеров, которые с нетерпением ждут очередной публикации любимой певицы. На этот раз Вера приятно удивила их серией потрясающе сочных снимков: «Безумно красиво, глаз не отвести!» «Вера, обожаю тебя, какая ты прекрасная!» «Великолепная Вера! Молодеешь с каждым годом» «Как же тебе идет украшать обложки журналов!» «Хочу такую же одежду! Понравилось!» «Вера хороша в любой одежде. Только тут ее еле узнала» «Это точно Вера, а не ее дочь Соня?».
Вера Брежнева родила старшую дочь Софию от гражданского мужа Виталия Войченко, когда ей было всего 18 лет. Однако эти отношения не заладились. В 2006 году певица официально вышла замуж за украинского бизнесмена Михаила Кипермана и родила от него вторую дочь Сару. Но вскоре брак распался. В 2014 году стало известно о романе между Верой Брежневой и Константином Меладзе, который был на тот момент несвободен. Позже СМИ сообщили об их тайной свадьбе, которая состоялась в Италии. Кстати, старшая дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, сейчас получает образование в Калифорнии.
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