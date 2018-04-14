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Интерсексуалы: кто это такие
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Интерсексуалы: кто это такие 

Умная 4 часа назад
Фото: Умная
Интерсексуал — это человек, имеющий признаки и мужского, и женского пола, что осложняет отнесение его к одному из полов.
Нередкое явление
Интерсексуализм — явление отнюдь не редкое. По информации ООН, интерсексуалы составляют 1,7% от всего населения Земли. Такая же статистика прослеживается в отношении близнецов и обладателей рыжих волос. Однако даже эти данные можно считать заниженными, поскольку многие люди порой даже не подозревают о том, что являются интерсексуалами.
Большинству пациентов диагноз «интерсексуальность» ставят еще в родильном доме по внешним половым признакам. У некоторых же признаки интерсексуальности появляются только в период полового созревания. А третьи живут в неведении всю жизнь. Так, Дэвид Кэмерон Страчан из Америки узнал о том, что он интерсексуал, только в 48 лет.
Специалисты утверждают, что никто не может быть абсолютно уверен в том, кто он, мужчина или женщина, пока не сдаст анализ на хромосомный пол.
Проявления интерсексуализма
Чаще всего новорожденные интерсексуалы имеют выраженный фаллос, поэтому в большинстве случаев их ошибочно относят к мужскому полу. У некоторых пациентов обнаруживаются невыраженная мошонка и маленький пенис, которые, в свою очередь, больше напоминают половые губы и клитор. В таких случаях, не подозревая о том, что ребенок является интерсексуалом, врачи определяют его как представительницу женского пола.
Так случилось и с жителем Бахрейна по имени Рабей, который всю жизнь воспитывался как девочка, хотя таковой себя не чувствовал. Его даже выдали замуж. Но Рабей не сдался. Он прошел обследования, в результате которых у него обнаружили набор мужских хромосом. Он сделал операцию и продолжает жизнь как мужчина.
Какого пола интерсексуал?
Если младенцу ставят диагноз «интерсексуализм» сразу после рождения, то чаще всего его тут же оперируют. В этой связи нередки ошибки в выборе пола. В итоге врачи наносят непоправимый ущерб организму и психике интерсексуала.
Последствиями таких вмешательств являются бесплодие, заболевания мочеполовой системы, утрата интимной чувствительности, а также всевозможные психологические нарушения, в том числе депрессии.
Американский ученый Джон Мани много лет занимался изучением психики интерсексуалов. Он и его коллеги наблюдали за парой близнецов, одному из которых вследствие несчастного случая пришлось удалить пенис и сделать операцию по перемене пола. Его идентификация в роли девочки проходила успешно. Он вел себя как девочка и мечтал выйти замуж. Ученые уже праздновали победу, объявив о том, что главенствующая роль в половой идентификации принадлежит воспитанию. Однако в какой-то момент мальчик, превращенный в девочку, начал чувствовать себя неуютно в своем женском теле, впал в депрессию. После долгих исследований испытуемому снова сменили пол. В новом мужском теле психологическое состояние пациента тут же улучшилось. Впоследствии он удачно женился.
На основе этих и других данных ученые Голомбок и Фивэш больше склоняются к версии, что осознание половой принадлежности формируется у человека в силу как анатомических особенностей, так и условий воспитания.
Интерфобия и защита интерсексуалов
Почти повсюду интерсексуалы подвергаются дискриминации, поэтому во всем мире ведется огромная работа по защите их прав. Так, с 2013 года ООН рекомендует не вмешиваться в организм интерсексуала, а позволять ему самому решать необходимость оперативного вмешательства. Однако единственной страной на планете, где права интерсексуалов сегодня полностью защищены законом, является Мальта. С 2015 года там запрещено проводить операции интерсексуалам по смене пола без их осознанного согласия.
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