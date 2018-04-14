Почему православные не живут вместе до свадьбы

Евангелие непрестанно говорит о свободе и любви. И многим кажется странным неодобрительное отношение Церкви к такому вопросу как «свободная любовь», тем более в XXI веке.

Свобода или самообман

Для многих людей христианство сводится лишь к системе запретов и ими ограничивается. И особенно некомфортно, когда запреты касаются личной жизни. Сейчас мы вольны выбирать, жить «в отношениях» годами, «притираясь» и пробуя. Ведь немыслимо связывать себя с человеком, не пожив с ним — этого якобы требует здравый смысл. Да и к чему такие формальности как регистрация — что они могут изменить, если люди нравятся друг другу?

Однако согласно гуляющей по интернету статистике, в незарегистрированных парах 70 процентов мужчин считают себя свободными, а 90 процентов женщин — замужними. И положение это до поры удобно всем: у женщины есть иллюзия семьи, у мужчины — иллюзия свободы. Но неизбежен момент, когда обоим захочется определённости, захочется заявить о своих правах. И обычно выясняется, что хотят они разного.

Мужская сторона

Есть немного обобщённое, но расхожее определение: «гражданский брак (сожительство) — это связь женщины с очень низкой самооценкой с мужчиной с очень низким уровнем ответственности».

Мужчины практичны. Если что-то даётся легко, не требует больших усилий и хорошо работает — не нужно это менять. Если женщина согласна выполнять роль жены во всех ипостасях, не требуя при этом официального признания себя женой — зачем усложнять жизнь новым кругом обязательств. Вдруг будет хуже?

Зато меняют то, что испортилось и не работает. Не твой человек — всегда можно собрать вещи и уйти без последствий. И так поступать можно всю жизнь.

Женская сторона

В отличие от мужчин, женщинам сожительство сулит, как правило, одни проблемы. Самое простое -увеличение обязанностей при абсолютной социальной незащищённости перед мужчиной. Обычно, женщина сначала радуется и берёт на себя полноценную бытовую заботу о партнёре, при этом никем ему, в общем, не являясь и ничего от него особо не требуя.

Возникает психологическая уязвимость: можно долго обманывать себя, но в глубине души она понимает, что в таких отношениях мужчине очень просто уйти. Со временем состояние неопределённости начинает тяготить, что не добавляет психологического комфорта. Женщина начинает «выяснять отношения», искать в себе причину, почему «не заслужила» статуса жены, старается «удержать», «роняет» самооценку. А если случится беременность, ситуация может стать критической: планы на жизнь совсем могут не совпасть.

На самом деле, потребительски «тестируя» партнёра, мы отнимаем у себя силы, время и занимаемся самообманом. Живя вместе, даже «неподходящие» люди всё равно привязываются друг у другу, и неизбежные расставания для них обычно бывают болезненными. Особенно, когда человек понимает, что его не рассматривали всерьёз, что с ним просто было удобно. Хотя, бывает, что люди изначально не хотели большего: пожили и разошлись. Но такие случаи всё же редки.

Свобода выбора или страх выбора

Взросление — это когда человек способен делать выбор и нести за него ответственность. Свобода выбора приносит реальную пользу только тому, кто умеет за этот выбор отвечать. В противном случае жизнь может превратиться в тетрадь для проб и ошибок.

Часто люди, живущие в «гражданском» браке говорят, что это «временно», и вообще, штамп в паспорте — это формальность. Но почему-то, они как огня боятся этой формальности. Боятся взять ответственность за выбор.

Чтобы признаться, что готов принять другого таким, каков он есть, со всеми сложностями характера, нужно быть личностью — зрелой и сознательной. Ни один человек не является идеальным, и не во всех проявлениях он будет нам нравиться. Но, как говорится — нет идеальных людей, есть люди, с недостатками которых мы готовы мириться.

Почему христианство против

Христианство не о запретах, а о любви. Потому и заповеди христианства — не бессмысленные табу, а проявление любви Бога к человеку, некая «инструкция по технике безопасности». Это не только про грех, но и про психологию и её законы. Проще говоря: не стоит лезть в трансформаторную будку — будет больно и плохо.

Часто сожительство — это не свобода выбора. Это страх перед выбором. Страх ошибиться, страх взять ответственность за собственную жизнь, не говоря уже о жизни другого. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви», — слова из послания Иоанна Богослова довольно точно описывают это состояние.

Любой выбор — это всегда риск и акт веры. Будь то выбор продуктов в магазине, профессии или спутника жизни. Нельзя сказать наверняка, что тебе повезёт. Распадаются и зарегистрированные, и венчанные браки, и это всегда трагедия. Но и опыт. Христианство не запрещает человеку сделать новый осознанный выбор — в православии, например, допускается венчание до трёх раз. Церковь даже не понуждает венчаться в обязательном порядке — она признаёт зарегистрированный брак законным для христиан.

Разбежаться при первых трудностях и несогласиях, если «любовь прошла» — малодушно. Для христианина брак — это творчество и труд, а любовь — произведение искусства, которое нужно вместе созидать и оберегать. Потому обеты в храме или штамп в паспорте — это не забор, за который «нельзя» — это ограда «своей земли», на которой начинается созидание.