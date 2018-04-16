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Страстные танцы Бритни Спирс и ее 23-летнего бойфренда
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Страстные танцы Бритни Спирс и ее 23-летнего бойфренда 

WDay.ru 51 минуту назад
Фото: WDay.ru
36-летняя поп-певица и манекенщик и бодибилдер выложили в Instagram сексуальное видео с танцем. Пара встречается уже два года, и Бритни наконец-то выглядит очень счастливой.
Когда отношения Бритни Спирс и модели только начинались, никто не верил в их чувства. Сэма Асхари обвиняли в корыстном интересе, а певицу в том, что она просто развлекается с молодым любовником. Но время шло, а сладкая парочка все так же проводит много времени вместе, не стесняясь говорить слова любви друг другу. Сэм называет Бритни «своей лучшей половиной», а Бритни светится от счастья и выкладывает многочисленные совместные фотографии со своим возлюбленным.
Видео страстного танца почти одновременно появилось на страничках обоих влюбленных. Асхари иронично подписал ролик: «Только посмотрите, что она заставляет меня делать». В кадре Бритни выполняет танцевальные пируэты, а Сэм служит надежной поддержкой. Танцор поднимает певицу над головой, демонстрируя свою силу, а Спирс высоко задирает ноги, хвастаясь отличной растяжной. Парочка выглядит очень счастливой, а искры страсти чувствуются даже через экран.
Публикация от Sam Asghari (@samasghari)
13 Апр 2018 в 1:45 PDT  Хочется отметить, что знаменитая певица находится в отличной физической форме. Благодаря отношениям со спортивным Сэмом Бритни регулярно тренируется и держит себя в форме. Летом поп-звезда отправится в большой гастрольный тур, который продлится почти два месяца. Судя по видео, она уже готова к шоу.
Напомним, что пара познакомилась в 2016 году на съемках клипа Slumber Party. По сюжету Бритни соблазняла атлетичного героя клипа (Асхари), олицетворяющего образ дьявола. Видимо, певица отлично справилась со своей задачей, потому что после съемок молодые люди решили узнать друг друга получше.
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